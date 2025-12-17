Dalla cartapesta alle bottiglie di vino, oltre 50 presepi artistici da visitare a Castelfiorentino

Creatività, fantasia, innovazione. Ma anche un invito a pensare e a riflettere, per cogliere il significato più autentico del Presepe natalizio, di cui la prima rappresentazione ebbe origine nel 1223 a Greccio grazie a un’idea di San Francesco d’Assisi.

Ed è proprio a San Francesco che l’associazione “All’Ombra di Membrino” ha voluto dedicare – nell’ambito de “La Via dei Presepi” - una delle riproduzioni più dense di spiritualità all’interno dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino (Via Tilli) realizzata in un rapporto di scambio con la Proloco di Gricignano (Sansepolcro). Oltre alla rappresentazione della natività, che ripercorre anche la storia stessa del cammino di San Francesco, il locale antistante presenta anche un’opera del prof. Ermanno Poletti e alcune opere in terracotta di Giovanni Fiaschi, a sottolineare l’attenzione, la cura e anche il livello artistico che l’Associazione “All’Ombra di Membrino” ha voluto riservare all’edizione di quest’anno.

Di fronte al Presepe di San Francesco, è quasi d’obbligo una visita al “Presemino”, una rappresentazione di grandi dimensioni e con numerose ambientazioni in movimento nella quale i meccanismi, i personaggi e la scenografia sono stati realizzati con passione e dedizione da Mino (Mino Moretta) impiegando oltre 300 ore di lavoro. Nei pressi dell’ex carcere, oltre al Presepe Di..vino di Maurizio Di Salvo (una delle menti più geniali tra i presepisti) che è riuscito ad abbinare ogni etichetta a un personaggio o a un santo particolare (compreso il “sangue di Giuda”), molto bello è anche il Presepe realizzato dagli alunni delle scuole di Castelfiorentino intitolato “C’è un filo.. Natale del mondo”, risultato di un laboratorio che ha utilizzato il filo di lana per rappresentare i “legami” che “uniscono le persone del mondo”, e “collegano tutte le cose belle che sono attorno a noi”. Un messaggio di amicizia, speranza, pace, fratellanza universale. Di fronte a quest’ultimo, “Intrecciati dall’amore”, una natività ricamata all’uncinetto realizzata da bambine, mamme e nonne della Parrocchia di Santa Verdiana e, poco distante, il Presepe in “Bricks, realizzate dai bambini nell’ambito di “Domeniche al Museo”, promosse dal Museo di Arte Sacra.

L’originalità di Maurizio Di Salvo spicca anche lungo “La Costa” con un Presepe che evidenzia “Valori e mestieri di una volta in campagna”, realizzato non con i personaggi consueti, ma con gli strumenti di lavoro: la frullana (stella cometa), le forbici (angeli), le zappe (Maria, Giuseppe e Gesù), i martelli (bue e asinello), le pinze (i magi) e così via. Un presepe che intende richiamare la solidarietà della vita rurale di un tempo (che si concretizzava anche con lo “scambio delle opere”), la convivialità, l’aggregazione e la fratellanza. Accanto, un altro presepe originale, di Giancarlo e Antonella Bartaloni, realizzato con i personaggi di “Barbie”.

Proseguendo in direzione della “Pieve”, altri presepi particolari e in miniatura: dal presepe inserito in una Zucca a quelli in cartapesta, fino al Presepe realizzato dagli anziani della Casa di Riposo EMD Ciapetti e a quello nel Cassero. Infine, il Presepe Luminoso, che quest’anno è stato ulteriormente potenziato. Ma non è finita. Perché tante altri presepi artistici e artigianali sono da scoprire – tra gli oltre 50 presenti in una quarantina di postazioni – attraverso un percorso che è consigliabile visitare con l’ausilio della mappa, consultabile on line (sulla pagina facebook del Comune e de “La Via dei Presepi a Castelfiorentino”)

“La Via dei Presepi” è aperta fino al 6 gennaio 2026. Orari: sabato, domenica e festivi 15.00-19.30 (chiuso 31 dicembre). Essa è organizzata dall’Associazione “All’Ombra di Membrino” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. La manifestazione – come si ricorderà - è inserita in “Terre di Presepi”, la rete cui aderiscono decine di comuni della Toscana (come il Comune di Castelfiorentino). Per ulteriori informazioni: ufficio turistico di Castelfiorentino 0571.629049. Per visionare tutti i presepi che aderiscono al progetto: www.cittadeipresepi.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino

