Lastra a Signa ha una nuova centenaria: è Luciana Cintelli

Il 13 dicembre scorso il sindaco Emanuele Caporaso si è recato a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale a Luciana Cintelli che ha tagliato il traguardo dei 100 anni di età. Madre di 2 figlie, ha 3 nipoti e vive a Lastra a Signa dal 2017. Nel corso della sua vita ha lavorato per diversi maglifici e filande della zona. Il sindaco ha consegnato a Luciana una targa di auguri in ricordo della ricorrenza.

Notizie correlate