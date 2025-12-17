L'atleta colligiano Gianni Siragusa verso la stagione agonistica 2026

Presentata dal marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, la stagione agonistica nazionale e internazionale 2026. Per l'anno nuovo ormai in arrivo Siragusa prenderà parte ai 3000 metri di marcia in pista, salto in lungo e lancio del peso al Pala Casali di Ancona il 4 gennaio, per il 7° Campionato nazionale Aics di atletica leggera indoor.

Dopo il primo appuntamento il 25 gennaio sarà in Sicilia per la prima prova dei campionati italiani di società di marcia Fidal. E ancora il 19 febbraio, sempre ad Ancona, per campionati nazionali indoor Fidal. Il 31 marzo sarà la volta dei campionati europei indoor di Torun in Polonia, nella prova dei 5km con la nazionale italiana.

Confermate le due società per cui Gianni Siragusa gareggerà la stagione 2026: ASD Podistica Carsulae di Terni per Aics Italia, ASD Track & Field Master Grosseto per la Fidal.

