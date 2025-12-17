L'atleta colligiano Gianni Siragusa verso la stagione agonistica 2026

Sport Colle di Val d'Elsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Presentata dal marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, la stagione agonistica nazionale e internazionale 2026. Per l'anno nuovo ormai in arrivo Siragusa prenderà parte ai 3000 metri di marcia in pista, salto in lungo e lancio del peso al Pala Casali di Ancona il 4 gennaio, per il 7° Campionato nazionale Aics di atletica leggera indoor.

Dopo il primo appuntamento il 25 gennaio sarà in Sicilia per la prima prova dei campionati italiani di società di marcia Fidal. E ancora il 19 febbraio, sempre ad Ancona, per campionati nazionali indoor Fidal. Il 31 marzo sarà la volta dei campionati europei indoor di Torun in Polonia, nella prova dei 5km con la nazionale italiana.
Confermate le due società per cui Gianni Siragusa gareggerà la stagione 2026: ASD Podistica Carsulae di Terni per Aics Italia, ASD Track & Field Master Grosseto per la Fidal.

Notizie correlate

Colle di Val d'Elsa
Sport
24 Giugno 2025

Il colligiano Gianni Siragusa vince lo scudetto nazionale a Misano Adriatico

Dopo aver vinto l’oro mondiale a Loutraki, in Grecia, appena due settimane fa, il marciatore di Colle di Val d’Elsa Gianni Siragusa aggiunge un altro prestigioso traguardo alla sua straordinaria [...]

Colle di Val d'Elsa
Sport
31 Maggio 2025

Il colligiano Gianni Siragusa in Grecia per gli ottavi Giochi mondiali sportivi

Dopo una lunga attesa si apre il sipario in Grecia ( 3-7 giugno), per gli ottavi Giochi mondiali sportivi (World sport game) . Si parte con la regina degli sport [...]

Colle di Val d'Elsa
Sport
1 Marzo 2025

Taglio del nastro per le nuove tribune della palestra della scuola media Arnolfo da Cambio

Taglio del nastro per le nuove tribune della palestra della scuola media Arnolfo da Cambio. Un intervento realizzato grazie ad un contributo dell'amministrazione comunale che ha supportato l'acquisto delle strutture [...]



Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina