Lavori di Enel, ecco le vie di Empoli senza elettricità

Nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025, dalle 8 alle 15.30, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che sarà interrotta l'energia elettrica per alcune utenze nell'area del centro.

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Via Masini
da 1 a 11, da 15 a 17, 25, 29, da 33 a 35, da 43 a 45, da 49 a 51, da 16 a 18, 16c, 18a, 18e

Via Pascoli
da 11 a 17, da 23 a 29, da 35 a 43, 13/tel, 6, da 14 a 20, da 26 a 30, da 36 a 44

Via Leopardi
da 12 a 18, da 26 a 32, da 38 a 44, da 48 a 54, da 60 a 66, da 72 a 78

Via Giusti
da 13 a 15, 1/pubb, 5/11, da 6 a 10, da 14 a 16, 26

Via Carducci
da 21 a 23, da 29 a 33, da 39 a 41, 49, sn

Via Villani
3, 7, da 11 a 21, da 8 a 10, da 16 a 18

Via Mameli
da 3 a 7, 3/a, 7/b, da 2 a 8

Via Bardini
36, da 42 a 48, 46a

Via Verga
da 2 a 8, 4/pubb

Via Guerrazzi
da 2 a 8

Via Lorenzini
da 2 a 8

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

