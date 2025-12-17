Le chiusure straordinarie degli uffici comunali e della biblioteca nel periodo natalizio

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio il sindaco Roberto Giannoni ha disposto con un decreto la modifica dell'orario degli uffici comunali in occasione dei alcuni giorni che precedono o seguono le festività. Queste la variazioni negli orari di apertura

Venerdì 2 gennaio 2026 il palazzo comunale di piazza del Popolo rimarrà chiuso
La biblioteca Adrio Puccini sarà chiusa il pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, mercoledì 31 dicembre e la mattina di sabato 27 dicembre.

L'ufficio comunale decentrato di Staffoli rimarrà chiuso le mattine di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre.
La biblioteca di Staffoli sarà chiusa nei pomeriggio di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre.

