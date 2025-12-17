Livorno celebra i cento anni di Olga Rossi

Ha festeggiato cento anni la signora Olga Rossi, nata a Portoferraio il 15 dicembre 1925 e trasferitasi da giovane a Livorno, dove era già arrivato il fratello Bruno, di dieci anni più grande e mediano del Livorno Calcio, che a quei tempi militava in Serie A.
A Livorno Olga si è sposata con Demetrio Biagiotti, aiutandolo nella gestione dell’Albergo Boston di piazza Mazzini. Attività che per un po’ Olga ha cercato di continuare dopo la prematura scomparsa del marito.
Ha tanto viaggiato, l’estate andava in montagna o in crociera, le dispiace di aver visitato molto l’Europa e poco l’Italia.
È una anziana molto lucida e curiosa, cerca spiegazioni a tutto ciò che sente in tv, è interessata alla politica e all’attualità. Continua a fare passeggiate aiutandosi con il bastone, in casa sa come far valere le proprie scelte e accetta consigli solo dalla cara amica Mirella.
Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

