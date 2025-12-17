Lucca, accoltellamento in piazza San Francesco: fermato l’aggressore

Cronaca Lucca
L’aggressione è avvenuta mentre la vittima era seduta su una panchina: l’autore l'ha colpita alle spalle al fianco, perforandole un polmone

Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Lucca per aver accoltellato un altro cittadino straniero domenica scorsa in piazza San Francesco, durante le iniziative natalizie con numerosi presenti, tra cui famiglie e bambini. L’aggressione è avvenuta mentre la vittima era seduta su una panchina: l’autore l'ha colpita alle spalle al fianco, perforandole un polmone.

Le indagini immediate della polizia hanno permesso di identificare l’aggressore, un uomo senza fissa dimora, raccogliendo gravi indizi a suo carico che hanno portato all’emissione di una misura cautelare urgente. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe legata a rivalità per la cessione di sostanze stupefacenti.

Questa mattina la Squadra Mobile è riuscita a localizzare l’uomo e a trarlo in arresto, conducendolo in carcere.

Notizie correlate

Marlia
Attualità
17 Dicembre 2025

Lucca, rubano la spesa aiutati dai figli minori: arrestati un 57enne e una 36enne

I carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli hanno arrestato ieri sera a Marlia, nel comune di Lucca, una coppia di coniugi per tentato furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, [...]

Toscana
Cronaca
16 Dicembre 2025

Richiami vivi illegali, oltre 30 uccelli ricoverati alla Lipu di Livorno

Oltre trenta uccelli sono stati ricoverati al centro Lipu Cruma di Livorno dopo un’operazione dei Carabinieri forestali contro il commercio e la detenzione illegale di richiami vivi. Si tratta di [...]

Lucca
Cronaca
16 Dicembre 2025

Lucca, scoperto studio di agopuntura abusivo: denunciato un 40enne

Scoperto a Lucca uno studio medico abusivo gestito da un 40enne privo di titoli e abilitazioni. Le indagini, avviate a settembre dopo segnalazioni su presunti 'miracoli' attribuiti all’uomo, hanno accertato [...]



Tutte le notizie di Lucca

