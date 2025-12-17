Lucca, accoltellamento in piazza San Francesco: fermato l’aggressore

Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Lucca per aver accoltellato un altro cittadino straniero domenica scorsa in piazza San Francesco, durante le iniziative natalizie con numerosi presenti, tra cui famiglie e bambini. L’aggressione è avvenuta mentre la vittima era seduta su una panchina: l’autore l'ha colpita alle spalle al fianco, perforandole un polmone.

Le indagini immediate della polizia hanno permesso di identificare l’aggressore, un uomo senza fissa dimora, raccogliendo gravi indizi a suo carico che hanno portato all’emissione di una misura cautelare urgente. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe legata a rivalità per la cessione di sostanze stupefacenti.

Questa mattina la Squadra Mobile è riuscita a localizzare l’uomo e a trarlo in arresto, conducendolo in carcere.

