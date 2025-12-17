Lucca, rubano la spesa aiutati dai figli minori: arrestati un 57enne e una 36enne

I carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli hanno arrestato ieri sera a Marlia, nel comune di Lucca, una coppia di coniugi per tentato furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due, un uomo di 57 anni e una donna di 36, entrambi con precedenti penali, hanno approfittato della presenza dei figli minori per cercare di portar via merce dal supermercato Esselunga.

Secondo le indagini, mentre i genitori pagavano pochi prodotti per un totale di 45 euro, i tre figli più piccoli facevano passare oltre le barriere antitaccheggio un intero carrello pieno di generi alimentari e giocattoli per un valore complessivo di circa 800 euro.

A segnalare l’accaduto è stato l’addetto alla sicurezza del supermercato, che ha fermato la famiglia alle casse. Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, i militari hanno potuto ricostruire l’intera dinamica.

I genitori sono stati portati in caserma e arrestati, mentre i minori sono stati affidati a un familiare. La merce è stata restituita al direttore del supermercato.