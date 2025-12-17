Mezzo pesante in fiamme sulla FiPiLi: code a Ponsacco e Pontedera

Cronaca Pontedera
Foto da Facebook gruppo 'I Dannati Della FIPILI'

L’incendio ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e soccorsi, con chiusura del tratto tra Ponsacco e la diramazione per Pisa. Nessun ferito, traffico in lento deflusso

Disagi sulla FiPiLi nel tardo pomeriggio a causa di un mezzo pesante in fiamme vicino all’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi.

Per permettere le operazioni, lo svincolo è stato chiuso e il tratto tra Ponsacco e la diramazione per Pisa è stato interdetto al traffico, causando lunghe code. Non risultano feriti. La situazione era stata segnalata anche dagli utenti sulla pagina Facebook 'I Dannati della FiPiLi'.

Al momento le fiamme sarebbero state domate e il traffico starebbe lentamente riprendendo a defluire. Si segnala 1 Km di coda tra Pontedera Est e Pontedera Ovest.

