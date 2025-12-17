Musiche e canti tradizionali per il Concerto di Natale in Collegiata a Empoli

Attualità Empoli
I suoni e i canti della tradizione riecheggeranno domenica 21 dicembre alle ore 16 nella Collegiata di Sant'Andrea. La Corale Santa Cecilia, preparata da Simone Faraoni, l'ensemble d'archi dell'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli e i Quintett8ni (trombe: Ignazio Bruno, Roberto Biliotti; flicorno: Simone Squarzolo; trombone: Giacomo Montanelli; tuba: Niccolò Perferi) daranno vita al consueto appuntamento musicale natalizio.

La direzione è affidata al Maestro Andrea Mura, compositore, arrangiatore, direttore, fondatore de Il Contrappunto, costantemente impegnato nell'abbattimento delle barriere architettoniche e in progetti di inclusione per la disabilità. Stille Nacht, Tu scendi dalle stelle, Adeste fideles e poi, ancora, Joy to the world, Fratello Sole Sorella Luna saranno i brani, insieme ad altri notissimi, con i quali il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, l'Associazione Il Contrappunto e la Corale augureranno un felice Natale a tutto il pubblico. Il concerto è a ingresso gratuito.

PER INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571 711122 / 373 7899915 - email: csmfb@centrobusoni.org e associazione Il Contrappunto, 353 4799903 - email: info@associazioneilcontrappunto.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

