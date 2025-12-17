Natale nei Musei Civici Fiorentini: attività, laboratori, percorsi e scoperte

Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e curate dalla Fondazione MUS.E.

Oltre agli intramontabili racconti per i più piccoli - La favola della tartaruga con la vela, Per fare una città ci vuole un fiore e Marzocco. Il leone di Firenze- in Palazzo Vecchio troveranno spazio laboratori speciali che rimandano alla tradizione delle feste natalizie della famiglia Medici. Per tutto il periodo, infatti sarà possibile partecipare alla speciale visita animata Corte in Festa, un itinerario fra le sale monumentali per scoprire come la famiglia ducale viveva i festeggiamenti della Natività e del nuovo anno.

Le famiglie potranno inoltre prendere parte (bambini da 8 anni), alla visita tematica Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato – in programma tutti i venerdì, sabati e domeniche e lunedì alle ore 15, che si concluderà con un dolce omaggio offerto da Rivoire. Ancora, nel Salone dei Cinquecento, due appuntamenti di Danze a corte, in programma il 20 dicembre e il 4 gennaio alle 15: tutti i partecipanti potranno cimentarsi, grazie alla guida dei maestri di danza della corte di Cosimo I de’ Medici, in una serie di coinvolgenti danze rinascimentali.

Nelle giornate del 23 dicembre e 2 gennaio, alle ore 15, sono in programma due appuntamenti speciali di Invito alla reggia, vivendo l’emozione del dialogo con il personaggio storico della duchessa Eleonora de Toledo.

Nel complesso di Santa Maria Novella sarà possibile prendere parte all’attività artistica Colori di luce, ispirata alle caleidoscopiche e luminose vetrate della basilica, fra cui il rosone che si apre sulla facciata, attribuito ad Andrea di Bonaiuto, e la triplice vetrata della cappella maggiore, su disegno di Domenico Ghirlandaio.

Presso il Museo Novecento continuano gli approfondimenti sul Giardino delle Leopoldine presente nel chiostro del museo, eco dell’antico orto conventuale e specchio di una rinnovata attenzione al verde e al dialogo della natura. Alle famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni è dedicata la divertente attività Custodi del verde il 21 dicembre alle ore 15, mentre il 28 dicembre alle ore 16.30 ci sarà un appuntamento del ciclo Un erbario di storie: dopo la lettura condivisa dell’albo illustrato “ Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni” di Massimo Scotti e Pia Valentinis (Topipittori), i partecipanti e i loro accompagnatori saranno coinvolti in un laboratorio artistico che attingerà alle storie, alle immagini e alle tecniche del libro.

Infine, torna il trenino natalizio alla scoperta del Parco delle Cascine. I bambini dai 3 ai 10 anni potranno così vivere un’esperienza unica: saranno coinvolti, a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti. Queste le date: sabato 13, sabato 20, martedì 24, venerdì 26, sabato 27 e lunedì 29 dicembre; venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 gennaio alle ore 15, 16, 17 (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria).

Per info e prenotazioni info@musefirenze.it 055-0541450

Fonte: Ufficio Stampa