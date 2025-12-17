Pacchi Solidali per le famiglie in difficoltà nel periodo natalizio a Montopoli

Un’iniziativa benefica “PACCHI SOLIDALI” a sostegno delle famiglie bisognose del territorio montopolese prenderà vita nei giorni che precedono il Natale, nell’ambito delle consuete attività solidali dedicate all’inclusione e promosse dal Comune di Montopoli in Val d’Arno insieme ad altri partner.

L’attività, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Montopoli, Conad Nord Ovest che ha fornito la merce, l’Associazione Teranga, la MOV srl, la Misericordia e numerosi volontari, prevede la preparazione e la distribuzione di pacchi alimentari destinati alle famiglie in maggiore difficoltà.

I pacchi contenenti beni di prima necessità – come pasta, legumi, passata di pomodoro , etc - saranno consegnati direttamente a domicilio dai volontari, ciascuno riconoscibile attraverso il proprio abbigliamento distintivo. Un gesto concreto di solidarietà che mira a rafforzare il senso di comunità e vicinanza, in particolare in un periodo significativo come quello natalizio.

«Si tratta di un bellissimo lavoro di squadra – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. L'amministrazione comunale ha coinvolto, raccolto la disponibilità e coordinato le associazioni che già lo scorso anno erano state impegnate nell'iniziativa relative alla Giornata del dono 2024. Le famiglie raggiunte saranno circa 200, individuate tra quelle già sostenute dalle associazioni che si occupano della cura di situazioni di fragilità economiche, alcune delle quali sono in carico anche a servizio sociale (nello specifico le associazioni coinvolte sono Piccolo Aiuto di Marti, Acquaviva APS di Angelica, Finestra del Sole di San Romano, Caritas Capanne e Caritas San Romano). Grazie a Teranga APS per la parte logistica e di distribuzione, Conad per aver messo a disposizione la merce e Mov la consueta collaborazione e vicinanza delle sue persone, AVIS Capanne per aver offerto il loro spazio per le feste per lo stoccaggio dei pacchi in preparazione e allo scatolificio Brogi di Vinci per ever offerto le scatole che contengono la merce. Comune, imprese e associazioni insieme per il bene della comunità».

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e mondo del volontariato possa generare un impatto positivo sul territorio. Sostenere le famiglie in difficoltà significa non solo offrire un aiuto materiale, ma anche rafforzare i valori di inclusione e solidarietà, soprattutto in un periodo come quello delle festività, quando il valore della condivisione diventa ancora più importante. - ha dichiarato Paolo Vadalà , direttore Logistica di Conad Nord Ovest. - Montopoli è per noi un territorio di grande rilevanza e poter essere vicini alla comunità è motivo di responsabilità e orgoglio. In occasioni come questa, il fare rete dimostra quanto sia importante la sinergia per portare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.»

«Mov Srl, nella persona del presidente Davide Gabriellini, partecipa con convinzione a questa iniziativa. Essere parte attiva di questo progetto, insieme al Comune di Montopoli e alle altre realtà coinvolte, è per noi motivo di grande orgoglio. Le nostre persone, in veste di volontari, contribuiranno con impegno e presenza sul territorio, portando non solo un pacco alimentare, ma anche un segnale di attenzione e vicinanza alle famiglie che ne hanno più bisogno.”

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ringrazia tutte le associazioni, i volontari e i partner coinvolti per la disponibilità e il contributo offerto alla realizzazione dell’iniziativa.»

Fonte: Ufficio Stampa