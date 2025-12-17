Parcheggia l'auto a casa nelle campagne di Santa Maria a Monte e viene rapinata

L'episodio nel pomeriggio di lunedì a Cerretti: la vittima, derubata della propria borsa e fatta cadere a terra nel tentativo di recuperarla, ha sporto denuncia
Non appena ha parcheggiato l'auto nella corte interna della sua abitazione un uomo l'ha raggiunta, aprendo lo sportello del lato passeggero per portarle via la borsa. È successo nel pomeriggio di lunedì a Cerretti, nelle campagne di Santa Maria a Monte, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno. Dopo essere stata derubata la donna si sarebbe messa a urlare, iniziando a inseguire l'autore del furto che, una volta raggiunto, l'avrebbe fatta cadere a terra per poi salire su una macchina guidata da un complice e fuggire via.
La vittima, secondo il racconto, potrebbe essere stata pedinata durante il viaggio di ritorno da Bientina, dove poco prima era stata a fare spesa, o i malviventi potrebbero aver studiato le sue abitudini. Secondo quanto riferito avrebbe notato una macchina dietro di lei, ma non pensava che la stessero seguendo. Arrivata a casa sarebbe stata assalita: a quel punto il cognato, che si trovava nell'abitazione, insospettito dai cani che abbaiavano più forte del normale si è affacciato vedendo nel buio la donna a terra che stava urlando. Corso fuori, ha sentito allontanarsi l'auto dei rapinatori.
Allertati subito i carabinieri, immediatamente giunti sul posto, la donna ha sporto denuncia insieme al marito. Nella borsa aveva tutti i documenti, oltre a cellulare, chiavi e contanti. Ma oltre a ciò che le è stato portato via, racconta ancora, resta il timore e la paura per quanto accaduto.
