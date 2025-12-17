Parcheggia l'auto a casa nelle campagne di Santa Maria a Monte e viene rapinata

Non appena ha parcheggiato l'auto nella corte interna della sua abitazione un uomo l'ha raggiunta, aprendo lo sportello del lato passeggero per portarle via la borsa. È successo nel pomeriggio di lunedì a Cerretti, nelle campagne di Santa Maria a Monte, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno. Dopo essere stata derubata la donna si sarebbe messa a urlare, iniziando a inseguire l'autore del furto che, una volta raggiunto, l'avrebbe fatta cadere a terra per poi salire su una macchina guidata da un complice e fuggire via.

La vittima, secondo il racconto, potrebbe essere stata pedinata durante il viaggio di ritorno da Bientina, dove poco prima era stata a fare spesa, o i malviventi potrebbero aver studiato le sue abitudini. Secondo quanto riferito avrebbe notato una macchina dietro di lei, ma non pensava che la stessero seguendo. Arrivata a casa sarebbe stata assalita: a quel punto il cognato, che si trovava nell'abitazione, insospettito dai cani che abbaiavano più forte del normale si è affacciato vedendo nel buio la donna a terra che stava urlando. Corso fuori, ha sentito allontanarsi l'auto dei rapinatori.

Allertati subito i carabinieri, immediatamente giunti sul posto, la donna ha sporto denuncia insieme al marito. Nella borsa aveva tutti i documenti, oltre a cellulare, chiavi e contanti. Ma oltre a ciò che le è stato portato via, racconta ancora, resta il timore e la paura per quanto accaduto.

