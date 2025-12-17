'Pistoia Città del Natale', gli eventi in programma dal 19 al 21 dicembre

Il fine settimana dal 19 al 21 dicembre arricchisce l’atmosfera natalizia di Pistoia con una serie di eventi che spaziano dalla musica dal vivo agli spettacoli di magia, dai mercatini alle attività per famiglie. Un programma pensato per coinvolgere tutti, grandi e piccoli, e per celebrare insieme la magia del Natale.

Venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre Pistoia si prepara a vivere una serata piena di sorprese e magia. Alle 17:30 in piazza del Duomo si esibirà Magic Goldman, l’illusionista che saprà incantare il pubblico con uno spettacolo straordinario di magia. Un evento perfetto per tutta la famiglia, che offrirà momenti di pura meraviglia.

Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, piazza Spirito Santo ospiterà uno degli eventi più amati dai bambini: lo spettacolo delle Bolle giganti. Le piazze del centro si trasformeranno in un mondo di colori e giochi, dove grandi e piccoli potranno assistere a questa esibizione spettacolare.

Sempre nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 18:30, in piazza del Duomo, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio “Rudolph la renna”, a cura di Lucia Innocenti Caramelli e i Grilli Cantanti. Il laboratorio musicale prevede attività coinvolgenti, ed è necessario prenotare via mail per partecipare.

In serata, alle 19, la Sala Maggiore del Palazzo comunale ospiterà il concerto “Socialmente in festa”: un’esibizione a cura degli studenti del Liceo Musicale Forteguerri, che offriranno un momento musicale speciale, grazie alla collaborazione con l'assessorato alle Politiche e Inclusione Sociale. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la registrazione.

Il concerto proseguirà con il Quintetto “Sax Five” della Filarmonica Borgognoni, che si esibirà alle 21 in piazza del Duomo. Un evento che arricchirà il centro città con suoni coinvolgenti e un repertorio variegato. L’ingresso è libero.

Infine, alle 16–18, “Almost Christmas” presenterà uno spettacolo di danza e musica a cura dell’Officina delle Opportunità, che coinvolgerà i bambini con numeri natalizi a tema.

Sabato 20 dicembre

Il sabato comincia con un’esperienza formativa per i più giovani: il YOULAB WINTER CAMP (dalle 10 alle 13, Biblioteca San Giorgio), dove i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno

scoprire il mondo del coding, della robotica e delle nuove tecnologie. I laboratori sono a cura di YouLab Pistoia, An American Corner, e Scienza Ludica APS di Pistoia.

Sempre sabato, dalle 10 alle 18, il Centro fiere La Cattedrale ospiterà il tradizionale Mercatino di Natale, dove il pubblico potrà trovare prodotti artigianali e idee regalo in perfetto spirito natalizio.

Nel pomeriggio, R-I Belli Teatro Ragazzi proporrà lo spettacolo “Parole Magiche”, un’esibizione che incanterà il pubblico più giovane con storie e magie (dalle 15:30 alle 16:30, Galleria Nazionale).

Per gli amanti dell’arte contemporanea, è previsto il Tour del contemporaneo, un percorso a piedi attraverso le gallerie e gli spazi espositivi della città, che permetterà di scoprire le opere più recenti esposte in città, dalle 15 alle 18.

Nel tardo pomeriggio, alle 16, il Quartetto “Inhalt” si esibirà in piazza Gavinana, offrendo un repertorio musicale per quartetto a fiati che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera speciale.

Sempre alle 16, presso piazza del Duomo, avrà luogo lo spettacolo “Babbo Natale Circus – Barba Fantasy Show”, a cura di Eduardo Nardin. Un evento che unirà magia, circo e fantasia in un’esibizione imperdibile.

Alle 17.30, il saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi ospiterà il concerto del tenore Alessandro Maffucci, accompagnato dal pianista Giovanni Guastini. Un momento di grande musica, offerto gratuitamente al pubblico.

Domenica 21 dicembre

Il programma di domenica 21 dicembre sarà ricco di eventi tradizionali, musicali e creativi:

Mercato Straordinario (tutta la giornata, Centro città): un’occasione per acquistare regali unici e articoli artigianali, unendo la tradizione dei mercatini natalizi alla qualità dei prodotti locali. Mercatino di Natale a Moena (tutta la giornata, Centro fiere La Cattedrale): un altro imperdibile appuntamento per gli amanti dell’artigianato e dei prodotti natalizi. Alle 17, in piazza del Duomo, si terrà “Nel Mistero della Notte Santa”: una performance musicale dedicata ai canti della tradizione natalizia, a cura del Coro San Bianco, che trasporterà il pubblico nel cuore del Natale con brani emozionanti e suggestivi. Dalle 16:30 alle 19, il Centro città sarà animato dal gruppo SynCircus Fire, che offrirà uno spettacolo di fuoco e acrobazie, per un finale di giornata adrenalinico e spettacolare.

Alle 17, la Biblioteca San Giorgio ospiterà l’evento “Tante Storie”, a cura di Edo Earleth, che racconta storie natalizie e tradizionali per i bambini e ragazzi (ingresso gratuito).

Cosplayers (16–19, Centro città): i personaggi Disney e Marvel animeranno le strade di Pistoia, offrendo uno spettacolo itinerante per grandi e piccini, in un pomeriggio all’insegna della fantasia.

MaBerliner… sotto l’albero! (18, piazza del Duomo): il gruppo Riccardo Ciresi e i MaBerliner si esibiranno con un repertorio natalizio in piazza, portando la musica dal vivo tra la gente.

Questo fine settimana di eventi è, dunque, un’occasione imperdibile per vivere Pistoia Città del Natale in tutto il suo splendore, tra tradizione, cultura, divertimento e magia. Ogni angolo

della città si trasformerà in un palcoscenico di luci e colori, offrendo momenti di festa e serenità a tutti i partecipanti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

