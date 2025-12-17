Più Certaldo: "Rimandata la delibera sul Bilancio Previsionale"

Politica e Opinioni Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

"La disorganizzazione dei lavori del Consiglio Comunale sotto la presidenza targata Cinci ha costretto l'Amministrazione Comunale certaldese a rimandare la delibera sul Bilancio di Previsione a data da destinarsi. Sebbene qualche Assessore avrebbe preferito scontrarsi (con l'arroganza che contraddistingue una parte dell'arco consiliare) costringendo il Consiglio a lavorare fuori dal solco legislativo, questa volta ha prevalso il senso di responsabilità", così in una nota la Lista Civica Più Certaldo

Questo il racconto della vicenda da parte di Più Certaldo: "La proposta di delibera sarebbe stata viziata da un errore commesso durante l'invio della documentazione, da parte degli uffici, ai Consiglieri comunali, i rappresentati della lista civica Più Certaldo, hanno chiesto chiarimenti. La responsabile dell'Ufficio, con grande correttezza, ha ammesso l'errore, ne apprezziamo pubblicamente il comportamento, mentre invece, durante la conferenza dei capigruppo il Presidente del Consiglio comunale Cinci ed altri esponenti della maggioranza consiliare hanno tentato di negare l'evidenza sostenendo che a loro avevano ricevuto correttamente quanto inviato dagli uffici".

"Se biasimevole è il comportamento della maggioranza che nega l'evidenza, inaccettabile è il comportamento del Presidente Cinci che deve avere un ruolo di conduzione imparziale nella guida del Consiglio ed esigere il rispetto delle regole. Lo invitiamo a scusarsi pubblicamente al prossimo consiglio utile, nonché a valutare, considerati i fatti sopra narrati, la sua permanenza in ruolo così delicato. Ne va della credibilità del Consiglio Comunale", così conclude la nota.

Notizie correlate

Certaldo
Politica e Opinioni
11 Dicembre 2025

Regionali e rappresentanza dei territori, Ridi al PD: "Legge Elettorale da rifare"

"Non c’è dubbio che la Legge Elettorale Toscana vada cambiata, ma chi ha il potere di cambiarla non ha nessun interesse ad intervenire", così Andrea Ridi, esponente civico certaldese, denunciando [...]

Empoli
Politica e Opinioni
3 Dicembre 2025

Empolese Valdelsa contro le discriminazioni: rinnovata l'adesione alla Rete RE.A.DY

La Rete RE.A.DY è la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche [...]

Certaldo
Attualità
2 Dicembre 2025

Certaldo, Consiglio Comunale: via libera a investimenti per scuole, infrastrutture e turismo

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Certaldo del 27 novembre 2025 sono stati approvati importanti provvedimenti riguardanti la programmazione amministrativa e lo sviluppo del territorio. In apertura di [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina