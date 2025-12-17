Più Certaldo: "Rimandata la delibera sul Bilancio Previsionale"

"La disorganizzazione dei lavori del Consiglio Comunale sotto la presidenza targata Cinci ha costretto l'Amministrazione Comunale certaldese a rimandare la delibera sul Bilancio di Previsione a data da destinarsi. Sebbene qualche Assessore avrebbe preferito scontrarsi (con l'arroganza che contraddistingue una parte dell'arco consiliare) costringendo il Consiglio a lavorare fuori dal solco legislativo, questa volta ha prevalso il senso di responsabilità", così in una nota la Lista Civica Più Certaldo

Questo il racconto della vicenda da parte di Più Certaldo: "La proposta di delibera sarebbe stata viziata da un errore commesso durante l'invio della documentazione, da parte degli uffici, ai Consiglieri comunali, i rappresentati della lista civica Più Certaldo, hanno chiesto chiarimenti. La responsabile dell'Ufficio, con grande correttezza, ha ammesso l'errore, ne apprezziamo pubblicamente il comportamento, mentre invece, durante la conferenza dei capigruppo il Presidente del Consiglio comunale Cinci ed altri esponenti della maggioranza consiliare hanno tentato di negare l'evidenza sostenendo che a loro avevano ricevuto correttamente quanto inviato dagli uffici".

"Se biasimevole è il comportamento della maggioranza che nega l'evidenza, inaccettabile è il comportamento del Presidente Cinci che deve avere un ruolo di conduzione imparziale nella guida del Consiglio ed esigere il rispetto delle regole. Lo invitiamo a scusarsi pubblicamente al prossimo consiglio utile, nonché a valutare, considerati i fatti sopra narrati, la sua permanenza in ruolo così delicato. Ne va della credibilità del Consiglio Comunale", così conclude la nota.

