La prof.ssa Imsuk Jung dell'Università per Stranieri di Siena premiata dal Ministero dell'Istruzione della Corea del Sud

Lo scorso novembre il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Corea ha selezionato cinquanta studiosi di tutto il mondo che si sono distinti nei rispettivi ambiti di ricerca. Tra questi, quattro sono stati premiati per il loro contributo agli studi umanistici e, in particolare, per l’impegno nella diffusione della lingua e della cultura coreane.

Il riconoscimento assegnato è il Ministerial Award for Outstanding Performance in the Academic and Research Support Program of Korean Studies (Premio delMinistero dell’Istruzione e della Ricerca per l’Eccellenza nel Programma di Ricerca e Sviluppo degli Studi Coreani).

La professoressa Imsuk Jung, docente di Lingua e letteratura coreana all'Università per Stranieri di Siena, è rientrata in questo ristretto gruppo, diventando la prima studiosanella storia della coreanistica in Italia a ottenere un riconoscimento di tale rilievo. La sua candidatura è stata sostenuta sia dal progetto di ricerca da lei diretto come PI(Direttore scientifico del progetto) - il Seed Program for Korean Studies, finanziato dall’Academy of Korean Studies - sia da una serie di pubblicazioni recenti da lei curate, tra cui: Passato, presente e digitale. Nuove prospettive e idee sugli studi coreani: storia, lingua e cultura, Quaderni CeSK - Orizzonti coreani “hanul” 2, Pacini Editore, 2024;Antologia di poesia coreana contemporanea, vol. 1 – Nel verde di mia madre e del mio cuore, Orientalia Editrice, Collana Quaderni CeSK – Orizzonti coreani “hanul” 3, 2025.

La cerimonia del premio si è tenuta a Seoul il 9 dicembre 2025 in presenza del Vice ministro dell’Istruzione e della Ricerca, il presidente della National Research Foundation of Korea e il vice presidente della Korean Studies Promotion dell’Academy of Korean Studies.

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa