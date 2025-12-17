Rissa con uso di bottiglie di vetro, sospesa la licenza a bar di Porta al Prato

Da oggi, 17 dicembre, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio di via Ponte alle Mosse nel comune di Firenze disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito dell’intervento effettuato nella notte del 14 dicembre dal Reparto Rifredi della Polizia Municipale di Firenze, in occasione del quale è stata accertata una violenta rissa tra più frequentatori del locale, rissa continuata anche all’esterno del locale con il lancio di bottiglie di vetro e cartelli stradali causando il danneggiamento di alcuni veicoli in sosta.

Nel corso dell’intervento è stata, peraltro, constatata la presenza all’interno del locale di numerosi avventori in evidente stato di alterazione dovuta all’eccessivo consumo di alcolici.

Verificati anche numerosi interventi effettuati presso il bar in questione da personale delle Volanti di via Zara nell’ultimo anno per liti passate alle vie di fatto nonché per il rinvenimento di sostanza stupefacente, perlopiù cocaina, in uno dei bagni interni a seguito di un controllo effettuato da personale della Polizia di Stato, l'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessaria la sospensione della licenza.

La stessa, disposta ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S., per la quale è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti, è stata notificata oggi ed è esecutiva da domani.