Santa Maria Nuova, l'albero del Corridoio F vince il podio della competizione 'L'Albero di Natale più bello'

Firenze
L’albero del Corridoio F vince il podio della competizione “L’Albero di Natale più bello” del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova, giunta alla sua nona edizione.

La premiazione si è svolta questa mattina, preceduta dal tradizionale giro di valutazione della Commissione, che ha visitato gli allestimenti partecipanti all’iniziativa che si è tenuta anche quest’anno grazie alla disponibilità della Direzione Infermieristica. La Commissione presieduta dal medico Ilaria Pratesi e composta da personale Asl, Adamo Christian, Glenda Bertini, Debora Coppini e Paolo Frenciolini, ha motivato il premio per la capacità che ciascuna delle professionalità presenti nel corridoio F (Psicologia ospedaliera, Medicina preventiva, Genetica medica, Psiconcologia, Dietistica, Tossicologia) ha mostrato nel sottolineare l’unicità di ciascuna persona attraverso un gioco di specchi.

I secondi e terzi premiati sono stati rispettivamente l’albero del Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura (l’SPDC) e l’albero della Medicina C. Una menzione speciale è andata all’albero del Poliambulatorio. Tanti gli alberi partecipanti per tanti luoghi dell'ospedale: la Subintesiva Medica Cardiologica, la Medicina B e C, il bar, il Poliambulatorio, il Pronto Soccorso, Smistamento, Centro Prelievi, il Corridoio F, le Cure Intermedie, il Day Hospital, Day Service, RTI, SPDC (Sevizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura).

Il tema scelto per il Natale 2025 è “Accoglienza”, un valore centrale che può essere interpretato in molteplici forme: dalla collaborazione alla valorizzazione della diversità, dal senso di appartenenza ai piccoli gesti quotidiani, dall’attenzione all’altro all’assenza di giudizio, fino alla cura del dettaglio, alla disponibilità e alla relazione umana che caratterizzano il lavoro quotidiano all’interno dell’ospedale.

Il concorso era aperto a tutti i reparti del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova e, come nelle precedenti edizioni, anche alle direzioni, ai servizi, agli uffici e al Bar di Presidio, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità ospedaliera in un momento di condivisione e partecipazione.

premi, offerti dalla Fondazione di Santa Maria Nuova, sono stati consegnati durante la cerimonia di premiazione, a testimonianza del costante sostegno della Fondazione a iniziative che valorizzano il senso di comunità e l’umanizzazione delle cure.

Un appuntamento ormai consolidato che, anche quest’anno, vuole portare il clima natalizio all’interno dell’ospedale, rafforzando i valori di accoglienza, condivisione e vicinanza alle persone.

Fonte: Ausl Toscana Centro

