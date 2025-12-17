Nuovi servizi per la salute e vantaggi per i soci Unicoop Firenze: presentata la partnership con Rete PAS

Nuovi servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze, nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura: queste le novità presentate questa mattina, nell’incontro che si è tenuto presso la sala soci del Coop.fi di Ponte a Greve, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Mario Pacinotti, presidente Rete PAS, e Marida Bolognesi, rappresentante direzione regionale Anpas Toscana.

Dopo la collaborazione già lanciata sul territorio di Empoli con la locale Misericordia, nell’incontro di questa mattina è stata presentata la nuova partnership fra Unicoop Firenze e la Rete PAS, la rete di ambulatori del no-profit in Toscana: un accordo che nasce per garantire prestazioni sanitarie con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci. La partnership fra la cooperativa e la Rete PAS è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie.

In parallelo, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, proseguirà anche l’impegno della cooperativa per la promozione della salute e della prevenzione, attraverso l’adesione agli screening oncologici, grazie alla presenza dell’Unità mobile ISPRO nei centri Coop.

La mattinata ha visto anche la presentazione dei nuovi ambulatori della Rete PAS che saranno realizzati presso il Centro Coop di Ponte a Greve nella primavera/estate 2026.

«Questa collaborazione nasce da un valore forte che accomuna la nostra cooperativa e Anpas Toscana: entrambe sono due organizzazioni a vocazione popolare, che raccolgono molte persone fra i loro associati con delle finalità affini. Noi abbiamo lo scopo di garantire prodotti alle migliori condizioni possibili e di rispondere così ai bisogni delle persone; Anpas ha lo stesso scopo nell'ambito dell'assistenza, della cura e dei servizi alla persona. Era un destino quello di incontrarsi per un progetto comune che ci permetterà di garantire ai nostri soci servizi sanitari con particolari sconti e vantaggi. La collaborazione con Anpas Toscana e con la Rete PAS, come con altre associazioni in altri territori, è una risposta ai bisogni legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di sé che non deve venire meno, anche in un tempo di difficoltà economiche come quello attuale. Per questo, la convenzione con Anpas Toscana, fra le prime a cui diamo il via, è per noi una nuova strada da percorrere per arricchire lo scambio mutualistico con i nostri soci, per andare incontro ai bisogni forti che in questo momento la società esprime. Dopo questo primo passo, valuteremo la risposta dei soci e continueremo a lavorare per estendere questo modello anche ad altri territori. In parallelo proseguirà anche il nostro impegno con Regione Toscana e ISPRO, per la promozione della salute e della prevenzione grazie a iniziative, incontri informativi e appuntamenti di screening nei nostri punti vendita», ha dichiarato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

«La nostra collaborazione ha radici storiche comuni, quelle dei valori mutualistici delle Società di Mutuo Soccorso di fine ‘800 da cui nacquero sia le prime cooperative di consumo sia il sistema di soccorso sanitario e sociale da cui trae ispirazione la nostra rete di ambulatori. Noi siamo un Ente del Terzo Settore, non redistribuiamo utili, ma li reinvestiamo a beneficio della collettività offrendo, da oltre dieci anni servizi sanitari e assistenziali di qualità integrati con il sistema sanitario pubblico e orientati a percorsi di cura interdisciplinari. Tutte le nostre attività si caratterizzano per sostenibilità e accessibilità nei costi e nei tempi di attesa. Con le Pubbliche Assistenze abbiamo lanciato, qualche mese fa, un appello a istituzioni e forze sociali per rafforzare il modello toscano di solidarietà per difesa della salute di tutti. Ed è per questo che con Coop abbiamo deciso che le strutture e le prestazioni oggetto della convenzione saranno solo quelle accreditate con il SSN. Proprio perché vogliamo essere al fianco del Servizio sanitario Regionale, riteniamo che avere strutture sanitarie accreditate rappresenti un valore aggiunto straordinario. Il sistema di accreditamento garantisce, infatti, gli ulteriori requisiti di qualità ed appropriatezza per operare nel servizio pubblico. Insieme con Unicoop saremo impegnati in campagna di promozione della salute, prevenzione e momenti di sensibilizzazione anche grazie al coinvolgimento dei volontari delle Pubbliche Assistenze», ha dichiarato Mario Pacinotti, presidente Rete PAS

«La Fondazione Pas rappresenta un esempio virtuoso di come il privato sociale, nato e cresciuto da una rete di valori come quelli delle Pubbliche assistenze toscane, possa mettersi a disposizione del cittadino, realizzando modelli virtuosi di welfare in un settore delicato e sfidante come la diagnostica. In una Toscana dove le liste d’attesa per un’analisi o una visita specialistica hanno tempi lunghissimi, sicuramente la fondazione rappresenta una risorsa per i cittadini e un interlocutore per le istituzioni. Siamo soddisfatti che questo accordo con Unicoop Firenze, metta insieme due realtà sensibili al sociale; come Pubbliche assistenze della Toscana non possiamo che auspicare maggiore collaborazione nel tempo, visto che l’intesa prevede anche una collaborazione serrata su prevenzione, screening e iniziative di promozione della salute. Con Unicoop lavoriamo da anni, condividiamo le stesse origini mutualistiche, gli stessi valori di laicità e civismo. Per questo puntiamo a stringere ancor più i nostri rapporti», ha dichiarato Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana

La partnership fra Unicoop Firenze e Rete PAS

La mattinata ha visto anche la presentazione della partnership fra Unicoop Firenze e Fondazione Rete PAS che, sulla base della convenzione sottoscritta fra le due parti, prenderà il via dal 1° gennaio 2026. L'obiettivo della partnership è garantire vantaggi concreti, con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, appuntamenti informativi sulla prevenzione e offerte su pacchetti di check up. Nello specifico, per i soci la convenzione prevede sconti del 10% sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali, visite, odontoiatria, servizi prelievi, fisioterapia e riabilitazione, accertamenti diagnostici. Sconti del 15%, anziché del 10% su risonanza magnetica, TAC ed endoscopia. Ai pacchetti prevenzione saranno applicati sconti dal 15% e il 20%. Per i soci sono previsti anche alcuni servizi aggiuntivi come sconti del 10% sui servizi veterinari e sulle onoranze funebri; sconti del 20% sui servizi offerti dal Centro Risposta Salute, per la presa in carico di pazienti con patologie persistenti e quadri clinici complessi. Gli sconti sono riservati al titolare di carta socio. La convenzione prevede anche la realizzazione congiunta di appuntamenti di promozione della salute, informazione, prevenzione e check up: in particolare, nel corso dell'anno si terranno alcuni eventi dedicati alla prevenzione ginecologica, del melanoma, del tumore al seno, della prevenzione maschile, prevenzione e screening allergie, disturbi del sonno, nutrizione, prevenzione delle patologie ossee. Nel corso degli eventi verranno proposte incontri informativi presso i Centri Coop sui temi della prevenzione e sulle opportunità e i vantaggi dedicati ai soci Unicoop Firenze. La nuova partnership lanciata oggi si configura come un modello già avviato a Empoli e che la cooperativa si sta impegnando a replicare in altri territori dove è presente, per dare ai propri soci una risposta concreta a nuovi bisogni legati alla salute come bene comune da tutelare e valorizzare, favorendo l'accesso alle prestazioni sanitarie e la prevenzione, attraverso l'informazione e la partecipazione attiva dei soci e dei cittadini.

Le sedi

I soci Unicoop Firenze potranno usufruire delle prestazioni con sconto nelle sedi degli ambulatori che aderiscono alla Rete PAS. Questa la lista delle sedi ubicate a Firenze, Scandicci, Fiesole, Pontassieve, Campi Bisenzio, Greve in Chianti, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Pontedera, Montopoli Val D’Arno.

Ambulatori PAS Scandicci via G. Bessi 2

Fisioterapia PAS Scandicci via Aleardi 2 (angolo via G. Leopardi, sopra la Coop)

Ambulatori PAS Torregalli via di Scandicci 1

Ambulatori PAS Isolotto via San Bartolo a Cintoia 20H

Ambulatori e Fisioterapia PAS Novoli via San Donato 12 (angolo con via Baracca)

Fisioterapia Pas Le Piagge via Lazio 10

Ambulatori PAS Ponte alle Mosse via Ponte alle Mosse 179/F

Ambulatori e Fisioterapia PAS Gavinana via F. Bocchi 26

Ambulatori PAS Campo di Marte via del Campo di Marte 13 -15 – 17

Ambulatori PAS Pontassieve via di Rosano 17

Ambulatori PAS Campi-Signa a San Donnino via delle Molina 56/B

Ambulatori e Fisioterapia PAS Greve in Chianti via della Pace 8

Ambulatori e Fisioterapia PAS Montespertoli viale Risorgimento 46

Ambulatori PAS Fiesole-Caldine piazza dei Mezzadri

Ambulatori PAS Empolese Montelupo Fiorentino via Raffaello Caverni, 20

Ambulatori Pubblica Assistenza Pontedera, via Modesti

Ambulatori PAS Montopoli Val d’Arno, via E. Mattei 4, Capanne Montopoli Val d’Arno (di futura attivazione)

I nuovi ambulatori della Rete PAS

Oltre che i nuovi ambulatori odontoiatrici, nel corso dell’incontro, sono stati presentati i nuovi ambulatori che verranno inaugurati presso l’area ex “fabbrica” Boldrini – Filati nei pressi dell’uscita del casello autostradale Firenze/Scandicci. La nuova struttura, la cui apertura è prevista nel 2026, effettuerà prestazioni sanitarie di secondo livello, con diagnostica avanzata, sale per interventi di chirurgia ambulatoriale complessa, una sezione dedicata alla medicina del lavoro, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e al welfare aziendale. La convenzione per i soci Unicoop Firenze sarà estesa anche a tutte queste prestazioni.

La Fondazione PAS

Fondazione PAS è attualmente presente in sette comuni dell’area metropolitana fiorentina, grazie all’adesione e al partenariato, nel corso degli anni, oltre che delle due fondatrici, la Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci e la Pubblica Assistenza Humanitas di Firenze, anche della Pubblica Assistenza Humanitas di Firenze Nord, della S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve, dell’Associazione Volontariato Grevigiano, della Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, della Pubblica Assistenza Croce D’Oro di Montespertoli, della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e della Fratellanza Popolare di San Donnino. Opera anche nel territorio della Valdera, a supporto della Fondazione Pubblica Assistenza di Pontedera, per il potenziamento dei servizi ambulatoriali in quel territorio. Nel 2026 apriranno nuovi ambulatori Pas a Montopoli Va D’Arno. Promuove l’apertura di ambulatori veterinari, PAS VET, per garantire cure di qualità, attenzione al benessere in degli animali operando in base al principio fondante di mutualità. In collegamento con Anpas Toscana promuove lo sviluppo di un modello di sanità territoriale equa ed accessibile. Il sistema di Rete Pas e delle Pubbliche Assistenze aderenti costituisce oggi nell’area metropolitana fiorentina una rete di comunità che può contare su

- Oltre 400 professionisti sanitari

- Circa 1500 apparecchiature biomedicali

- 2.900 volontari e 150 automezzi delle Pubbliche Assistenze per lo svolgimento di trasporto sociosanitario, emergenza sanitaria e protezione civile, e in grado di assicurare 260.000 ore gratuite di volontariato l’anno in attività a favore della collettività e del bene comune. I volontari delle Pubbliche Assistenze saranno presenti presso i centri Unicoop di Firenze con punti di prenotazioni per le prestazioni sanitarie.

Sempre nell’area metropolitana fiorentina Fondazione Pubbliche Assistenze con “Cose di Comunità” sostiene il volontariato delle Pubbliche Assistenze, la Fondazione Ora con noi che gestisce a Scandicci una casa famiglia per il dopo di noi ed è promotore ed aderente della “comunità energetica “Sostenibile e Sociale".

