Sì della Consulta a legge toscana Turismo, il sindaco di Vinci: "Decisione importante per il territorio"

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia del respingimento da parte della Corte Costituzionale del ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo". È quanto afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci e sindaco delegato alla cultura e al turismo dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, commentando la decisione della Consulta.

"È una decisione importante, perché conferma la bontà di norme che vanno nella direzione giusta: tutelare la qualità della vita delle nostre comunità, riconoscere ai territori un ruolo centrale nel governo dei flussi turistici e contrastare l'overtourism soprattutto nelle grandi città", prosegue Vanni.

Secondo il sindaco, per contesti come Vinci e per l’intera Comunità d’Ambito dell’Empolese Valdelsa la legge rappresenta un passaggio significativo: "Per realtà come Vinci e la Comunità d'Ambito dell'Empolese Valdelsa dove il turismo è una risorsa importante che va gestita con equilibrio e responsabilità, questa legge rappresenta uno strumento prezioso. Significa poter programmare, regolare e valorizzare un turismo di qualità in modo sostenibile, nel rispetto dell’identità dei luoghi e delle esigenze dei cittadini".

Vanni rivolge infine un ringraziamento alla Regione Toscana: "Ringrazio l'assessore Leonardo Marras e la Regione Toscana per aver creduto in una visione che mette al centro i Comuni e le comunità locali. Ora continuiamo a lavorare insieme affinché il turismo sia davvero un’opportunità di sviluppo armonico e duraturo per tutti".