Si riunisce il Consiglio Comunale di Certaldo, ecco di cosa si discuterà

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

La seduta è fissata per sabato 20 dicembre 2025, con il seguente calendario: ore 9.15 in prima convocazione, ore 9.30 in seconda convocazione.

La riunione, aperta al pubblico, prevede la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

  • Comunicazioni del Sindaco
  • Comunicazioni del Presidente del Consiglio
  • Approvazione del verbale del Consiglio Comunale straordinario del 26 novembre 2025
  • Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028
  • Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2026
  • Modifica delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e aggiornamento del relativo regolamento
  • Verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (anno 2025)
  • Approvazione della ricognizione e della relazione ordinaria al 31 dicembre 2024 delle società a partecipazione pubblica
  • Approvazione del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari
  • Aggiornamento della convenzione per la gestione associata dei servizi di educazione e istruzione nell’area Empolese Valdelsa
  • Discussione della mozione relativa alla revoca di una cittadinanza onoraria

 

La seduta potrà essere seguita anche in diretta streaming al seguente indirizzo:
https://www.digital4democracy.com/streaming/certaldo

Sarà inoltre disponibile la trasmissione sul canale YouTube ufficiale del Comune di Certaldo:
https://youtube.com/@comunedicertaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
17 Dicembre 2025

Boccaccio650, al via l'evento conclusivo delle celebrazioni

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio annuncia l’evento conclusivo del centenario delle celebrazioni di Giovanni Boccaccio, in programma domenica 21 dicembre 2025, in Casa Boccaccio a Certaldo Alta, nel giorno dell’anniversario della morte del grande [...]

Certaldo
Attualità
17 Dicembre 2025

Un weekend natalizio che unisce la città con 'Su e Giù Certaldo Insieme' a cura dell'Associazione Terra di Valdelsa

L’Associazione Terra di Valdelsa, insieme al CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune di Certaldo, presenta “SU e GIÙ CERTALDO INSIEME”, un nuovo evento natalizio pensato per unire la Certaldo Alta e la Certaldo Bassa in [...]

Certaldo
Attualità
15 Dicembre 2025

Natale a Certaldo: tra gli eventi due concerti con protagonisti musica e bambini

Il 18 dicembre Certaldo vivrà un pomeriggio speciale all’insegna della musica, dei bambini e della magia del Natale, grazie a due appuntamenti che arricchiscono il calendario degli eventi natalizi della città.  Tra questi, il Concerto [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina