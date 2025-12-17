Si riunisce il Consiglio Comunale di Certaldo, ecco di cosa si discuterà

La seduta è fissata per sabato 20 dicembre 2025, con il seguente calendario: ore 9.15 in prima convocazione, ore 9.30 in seconda convocazione.
La riunione, aperta al pubblico, prevede la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
- Comunicazioni del Sindaco
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio
- Approvazione del verbale del Consiglio Comunale straordinario del 26 novembre 2025
- Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028
- Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2026
- Modifica delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e aggiornamento del relativo regolamento
- Verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (anno 2025)
- Approvazione della ricognizione e della relazione ordinaria al 31 dicembre 2024 delle società a partecipazione pubblica
- Approvazione del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari
- Aggiornamento della convenzione per la gestione associata dei servizi di educazione e istruzione nell’area Empolese Valdelsa
- Discussione della mozione relativa alla revoca di una cittadinanza onoraria
La seduta potrà essere seguita anche in diretta streaming al seguente indirizzo:
https://www.digital4democracy.com/streaming/certaldo
Sarà inoltre disponibile la trasmissione sul canale YouTube ufficiale del Comune di Certaldo:
https://youtube.com/@comunedicertaldo
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
