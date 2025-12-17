Sport e tradizioni remiere: al via la seconda edizione della Staffetta di Natale su remoergometri

Sport e tradizioni remiere protagoniste in piazza dei Cavalieri sabato 20 dicembre, dalle ore 15.30, con la seconda edizione della staffetta di Natale disputata su remergometri. L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni collaterali che si tengono in occasione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare che nel 2026 sarà ospitata a Pisa.

Un momento di sport, festa e aggregazione a cui parteciperanno circa 180 persone. La manifestazione consiste in una gara a staffetta da 250 metri per atleta su remoergometro e, per il divertimento di tutti, in una masterclass di Indoor Rowing di 30 minuti a tempo di musica con un istruttore certificato Concept2. Sarà presente all’evento l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa.

“E’ il primo degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale in vista della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che nel 2026 sarà disputata a Pisa - dichiara l’assessore allo sport, Frida Scarpa. Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza ad accogliere al meglio l’evento che unisce sport e tradizione. I partecipanti avranno tutti la maglietta con il logo della Repubblica Marinara di Pisa. Per noi è fondamentale continuare a creare iniziative che aggreghino e avvicinino l’amministrazione alla cittadinanza, stimolando il senso di appartenenza alla propria comunità anche in nome della illustre storia della nostra città. Ringrazio di cuore tutta la grande famiglia dello sport e in particolare le associazioni che hanno promosso con forza l’evento presso le loro sedi e fornito i remoergometri indispensabili per l’evento, nonché la Federazione Italiana Canottaggio e la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso che hanno costruito con noi l’organizzazione dell’iniziativa”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso, Federazione Italiana Canottaggio, VVF Billi Masi, ASD Crazy Waves, Canottieri Antoni-Varini, Canottieri Arno, Woodwork, Skating Academy, Sport Village, Rinocerotti, Canottieri Pontedera e Canottaggio CUS.

Per l’occasione è prevista la chiusura al transito veicolare di una porzione di piazza dei Cavalieri, in corrispondenza del Palazzo della Carovana, per consentire il posizionamento delle strutture sportive al servizio dell’evento.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa