Torna la mostra-mercato di Natale dell'associazione "Senza Barriere" a Castelfiorentino

Si sono impegnati a fondo – e con tempi piuttosto ristretti - in un minuzioso lavoro artigianale per tagliare, dipingere e assemblare un’infinità di oggetti e di decorazioni natalizie: con estro, fantasia e una pazienza infinita. Adesso, sono entusiasti di presentare alla cittadinanza i loro piccoli capolavori.

È tutto pronto per l’inaugurazione della mostra-mercato di Natale allestita dall’Associazione “Senza Barriere Odv”, che si svolgerà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10.30, nel centro storico di Castelfiorentino, all’interno dello Spazio eventi di Corso Matteotti 19 (Circolo Ricreativo e Culturale “Il Progresso”). Oltre ai genitori e ai familiari di “Senza Barriere”, all’inaugurazione interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi.

All’interno della mostra-mercato, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si potrà spaziare tra decine di creazioni e decorazioni natalizie assolutamente uniche (dal legno alla ceramica, alla carta) realizzate dai ragazzi e dagli operatori de “La Ginestra”, che i visitatori potranno acquistare con la consapevolezza che un simile gesto renderà felici non solo i destinatari, ma anche coloro che le hanno realizzate con le loro mani.

“Nonostante la chiusura del Centro “La Ginestra” per quasi un mese e mezzo, a causa di alcuni lavori di manutenzione – osserva Lucia Succi, presidente dell’Associazione “Senza Barriere Odv” – i ragazzi e gli operatori del Centro hanno prodotto tantissimi oggetti e decorazioni di qualità, e siamo quindi davvero soddisfatti. Ci auguriamo pertanto di ripetere il successo degli anni passati, confidando nelle dimostrazioni di affetto e di simpatia che non sono mai venute meno da parte della popolazione. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, per il patrocinio concesso, e l’associazione “Il Progresso” per averci messo nuovamente a disposizione lo spazio, in una delle zone più visibili del centro cittadino”.

“Invito tutti i cittadini – sottolinea l’Assessora alle politiche sociali, Federica Parisi – a visitare questa bella mostra-mercato, in cui è possibile spaziare tra tanti oggetti e decorazioni di qualità, e magari fare qualche acquisto per rendere più bella e suggestiva l’atmosfera natalizia di casa o riservare un piccolo pensiero per amici, familiari, parenti. Credo che fare un regalo di questo tipo possa rappresentare non solo una gratificazione per chi ha dedicato il suo impegno alla realizzazione di questi manufatti, ma faccia bene anche a noi stessi, al nostro cuore, e sia in definitiva anche un modo per immergersi nello spirito più autentico del Natale”.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre (e, in via del tutto straordinaria, anche sabato 3 gennaio) con il seguente orario: 10.30-12.30, 16.30-19.30. Giorni di chiusura: 25 e 26 dicembre.

