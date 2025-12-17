Tornato attivo l'ambulatorio senologico dell'ospedale Serristori di Figline

È tornato attivo da qualche settimana all’ospedale Serristori di Figline l’ambulatorio senologico per prime e seconde visite e medicazioni, specializzato nella diagnosi, cura e prevenzione delle malattie della mammella. Il servizio era stato interrotto durante il periodo del Covid e da allora le pazienti del Valdarno fiorentino hanno potuto fare riferimento all’ambulatorio dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Dal 3 dicembre sono tornate a usufruire delle stesse prestazioni ambulatoriali offerte dal servizio di senologia dell’Annunziata ma sul territorio, presso l’ospedale di Figline Valdarno.

La professionista di riferimento dell’ambulatorio è la chirurga senologa, Valentina Criscenti, della Senologia chirurgica dell’Annunziata, la Struttura operativa semplice di cui è responsabile il dottor Lorenzo Galli che fa parte della Struttura operativa complessa di Chirurgia senologica diretta dal dottor Luis J. Sanchez.

Le prime visite che farà l’ambulatorio saranno a scopo preventivo e rivolte a pazienti sintomatici con sospetto oncologico; le seconde visite saranno di controllo, per il monitoraggio in corso di terapia, follow-up di pazienti con patologia oncologica conclamata e medicazione post-chirurgica a garanzia di continuità territoriale presso il Serristori per le pazienti operate all’Annunziata.

"L'apertura di questo ambulatorio – sottolinea la Direttrice del presidio ospedaliero, Martina Chellini - rappresenta un ulteriore passo in avanti per l'ospedale Serristori che continua il suo impegno nel potenziamento dell'offerta di servizi integrati all'interno dei percorsi ospedalieri e territoriali".

La relazione con il Day Hospital oncologico del Serristori continuerà a essere molto stretta sia per prime visite oncologiche di pazienti seguiti all’interno del percorso sia per visite di controllo chirurgico per pazienti già operate.

L’ambulatorio è aperto ogni primo e terzo mercoledì di ogni mese. L’accesso al servizio è tramite prenotazione o al Cup o, nel caso di seconde visite, all’Aiuto Point.

La prima seduta dell’ambulatorio di senologia del 3 dicembre ha fatto registrare il completo delle prenotazioni.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate