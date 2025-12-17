Tragico scontro sull’A1 a Calenzano: furgone si scontra con un camion, morto il conducente

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:50. I Vigili del fuoco hanno liberato il conducente del furgone, ma per lui non c'era più nulla da fare

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi sul tratto autostradale A1 in direzione Nord, al km 278, nel comune di Calenzano. Un furgone si è scontrato con un mezzo pesante, provocando gravi conseguenze per il conducente del veicolo più piccolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. Gli operatori hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie, insieme all’autogru, per liberare l’uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del furgone. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il conducente è deceduto.

L’incidente ha comportato il blocco della circolazione sull’autostrada in direzione Nord, con conseguenti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Sul luogo sono presenti le autorità competenti per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
17 Dicembre 2025

Mezzo pesante in fiamme sulla FiPiLi: code a Ponsacco e Pontedera

Disagi sulla FiPiLi nel tardo pomeriggio a causa di un mezzo pesante in fiamme vicino all’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Sul posto sono intervenuti vigili [...]

Lastra a Signa
Attualità
17 Dicembre 2025

Lastra a Signa ha una nuova centenaria: è Luciana Cintelli

Il 13 dicembre scorso il sindaco Emanuele Caporaso si è recato a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale a Luciana Cintelli che ha tagliato il traguardo dei [...]

Pescia
Attualità
17 Dicembre 2025

L'Assessora Monni e la Direzione Aziendale Asl in visita agli ospedali di Prato e Pescia e alla Casa di Comunità di Quarrata

L’Assessora regionale alla salute Monia Monni, insieme alla Direzione Aziendale dell’Asl Toscana centro, ha visitato oggi l’ospedale Santo Stefano di Prato, l’ospedale SS. Cosma e Damiano a Pescia e la [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina