Tragico scontro sull’A1 a Calenzano: furgone si scontra con un camion, morto il conducente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:50. I Vigili del fuoco hanno liberato il conducente del furgone, ma per lui non c'era più nulla da fare
Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi sul tratto autostradale A1 in direzione Nord, al km 278, nel comune di Calenzano. Un furgone si è scontrato con un mezzo pesante, provocando gravi conseguenze per il conducente del veicolo più piccolo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. Gli operatori hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie, insieme all’autogru, per liberare l’uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del furgone. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il conducente è deceduto.
L’incidente ha comportato il blocco della circolazione sull’autostrada in direzione Nord, con conseguenti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Sul luogo sono presenti le autorità competenti per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.
