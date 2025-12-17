Ultimi appuntamenti teatrali e programmazione natalizia tra palco e cinema

Il mese di dicembre segna la conclusione degli appuntamenti teatrali al Teatro delle Arti, prima di una breve pausa delle attività di spettacolo dal vivo e della prosecuzione della programmazione cinematografica durante le festività. Un calendario fitto, che attraversa linguaggi diversi e pubblici differenti, dal podcast live alla produzione musicale per famiglie, fino alla festa del teatro.

Giovedì 18 dicembre 2025 – ore 21:00

Solo se ti rende felice

Live podcast a teatro

“Scarto a chi?!” con Rucolaaa (Alessio Cicchini)

Il 18 dicembre il Teatro delle Arti ospita Rucolaaa (Alessio Cicchini) per il live podcast di Solo se ti rende felice, con l’incontro “Scarto a chi?!”: una riflessione su cibo, diritti, futuro e responsabilità, capace di spostare lo sguardo e aprire nuove domande. Un appuntamento che intreccia racconto, pensiero critico e partecipazione.

A partire dalle 19:30, jazz in foyer e aperitivo accompagneranno il pubblico prima dello spettacolo.

Venerdì 19 dicembre 2025 – ore 21:00

Aladino e il Genio della Musica

Fiabe Jazz – spettacolo teatrale musicale per bambini e adulti

Il 19 dicembre debutta in Toscana “Aladino e il Genio della Musica”, nuova produzione 2025 di Fiabe Jazz, che ha già partecipato il mese scorso al Festival Jazz di Roma.

Uno spettacolo per bambini e adulti in cui musica e racconto si intrecciano per parlare di desiderio, talento e ascolto, ambientato in una città del lontano oriente tra neon, club fumosi e sogni di palcoscenico.

Concept e drammaturgia: Roberto Caccavo

Musiche originali: Francesco Giorgi

Tromba: Charles Ferris

Pianoforte, violino e mandolino: Francesco Giorgi

Chitarra e tromba: Alberto Billone

Voce: Roberto Caccavo, Eleonora La Pegna

Costumi: Alessandra Jane

Produzione: Teatro popolare d’arte

Sabato 20 dicembre 2025 – pomeriggio

Il Natale delle Arti

Nel pomeriggio del 20 dicembre il Teatro delle Arti apre le porte a “Il Natale delle Arti”, la festa del teatro. Protagonisti saranno gli allievi dei corsi, insieme a musicisti e attori, in un momento informale e condiviso per salutarsi prima delle festività. In programma giochi, interventi artistici, una Fantatombola a premi e un brindisi finale.

Cinema durante le festività

Il teatro si prenderà qualche giorno di pausa dalle attività dal vivo, ma il cinema non si ferma: fino al 6 gennaio proseguirà una programmazione articolata di film e film d’animazione, pensata per un pubblico eterogeneo e per accompagnare le festività natalizie.

Uno sguardo al nuovo anno

Guardando oltre le feste, il Teatro delle Arti anticipa un appuntamento già molto atteso:

giovedì 9 gennaio 2026 salirà sul palco Paolo Rossi con Stand Up Classic, spettacolo che inaugurerà il nuovo anno all’insegna dell’ironia, dell’intelligenza e della libertà di pensiero.

Si consiglia la prenotazione e l’acquisto anticipato dei biglietti, vista la forte richiesta prevista.

