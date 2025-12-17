Un Natale di cuore alla Rsa Meacci di Santa Croce sull’Arno

Giorni prenatalizi intensi, ricchi di festa e condivisione alla Residenza sanitaria assistita Meacci. Lunedì i bambini hanno incontrato i nostri ospiti insieme a Babbo Natale, regalando sorrisi e piccoli pensieri. Sabato il pranzo di Natale con ospiti e famiglie ha scaldato i cuori di tutti in un’atmosfera di autentica convivialità.

“Un ringraziamento speciale va alla nostra straordinaria “cabina di regia” - ha spiegato l'assessore al sociale Sonia Boldrini – persone che lavorano ogni giorno con dedizione e professionalità dietro le quinte, rendendo possibili questi momenti preziosi e mantenendo la Rsa Meacci un'eccellenza per i nostri ospiti e un punto di riferimento per tutto il territorio”.

“La Rsa – continua Boldrini - ha donato all'amministrazione comunale una meravigliosa capanna natalizia fatta a mano dagli ospiti, che custodiremo con affetto in Comune. Chi desidera può portare un piccolo pensiero sotto l’albero della Rsa Meacci: un gesto semplice che può significare tanto. Un grazie di cuore a tutte le associazioni e aziende che hanno già contribuito con i loro pensieri per arricchire i doni sotto l'albero”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

