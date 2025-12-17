Un weekend natalizio che unisce la città con 'Su e Giù Certaldo Insieme' a cura dell'Associazione Terra di Valdelsa

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

L’Associazione Terra di Valdelsa, insieme al CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune di Certaldo, presenta “SU e GIÙ CERTALDO INSIEME”, un nuovo evento natalizio pensato per unire la Certaldo Alta e la Certaldo Bassa in una grande festa di comunità, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione.

Sabato 20 dicembre a partire dalle ore 15.00, il tappeto rosso prenderà vita da Via 2 Giugno fino a Via Boccaccio, un palcoscenico urbano con esibizioni e performance curate dalle realtà locali: sport, musica, arte e cultura animeranno quello che si preannuncia come il più lungo red carpet mai realizzato nel comprensorio.

La giornata di sabato si concluderà nel parterre di Palazzo Pretorio con due appuntamenti di particolare rilievo:

  • alle ore 17.00 la premiazione del concorso “Riflessioni di Natale”, con la presentazione e la valorizzazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole di Certaldo;
  • alle ore 17.30 l’estrazione della Gran Lotteria della Valdelsa, con premi messi a disposizione dai soci dell’Associazione Terra di Valdelsa e dalle realtà del territorio.

Il weekend proseguirà domenica 21 dicembre, giornata interamente dedicata alla tradizione, con la storica “Fiera di’ Boccaccio”. Per tutta la giornata, il mercato settimanale animerà il cuore del paese grazie alla collaborazione con Confesercenti, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di incontro, acquisto e convivialità nel pieno spirito natalizio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
17 Dicembre 2025

Boccaccio650, al via l'evento conclusivo delle celebrazioni

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio annuncia l’evento conclusivo del centenario delle celebrazioni di Giovanni Boccaccio, in programma domenica 21 dicembre 2025, in Casa Boccaccio a Certaldo Alta, nel giorno dell’anniversario della morte del grande [...]

Certaldo
Attualità
15 Dicembre 2025

Natale a Certaldo: tra gli eventi due concerti con protagonisti musica e bambini

Il 18 dicembre Certaldo vivrà un pomeriggio speciale all’insegna della musica, dei bambini e della magia del Natale, grazie a due appuntamenti che arricchiscono il calendario degli eventi natalizi della città.  Tra questi, il Concerto [...]

Certaldo
Attualità
12 Dicembre 2025

A Certaldo arriva il Villaggio di Babbo Natale

Il centro storico di Certaldo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’incanto, con due appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini e tutti gli amanti della magia del Natale. [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina