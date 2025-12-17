Un weekend natalizio che unisce la città con 'Su e Giù Certaldo Insieme' a cura dell'Associazione Terra di Valdelsa

L’Associazione Terra di Valdelsa, insieme al CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune di Certaldo, presenta “SU e GIÙ CERTALDO INSIEME”, un nuovo evento natalizio pensato per unire la Certaldo Alta e la Certaldo Bassa in una grande festa di comunità, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione.

Sabato 20 dicembre a partire dalle ore 15.00, il tappeto rosso prenderà vita da Via 2 Giugno fino a Via Boccaccio, un palcoscenico urbano con esibizioni e performance curate dalle realtà locali: sport, musica, arte e cultura animeranno quello che si preannuncia come il più lungo red carpet mai realizzato nel comprensorio.

La giornata di sabato si concluderà nel parterre di Palazzo Pretorio con due appuntamenti di particolare rilievo:

alle ore 17.00 la premiazione del concorso “Riflessioni di Natale” , con la presentazione e la valorizzazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole di Certaldo;

la , con la presentazione e la valorizzazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole di Certaldo; alle ore 17.30 l’estrazione della Gran Lotteria della Valdelsa, con premi messi a disposizione dai soci dell’Associazione Terra di Valdelsa e dalle realtà del territorio.

Il weekend proseguirà domenica 21 dicembre, giornata interamente dedicata alla tradizione, con la storica “Fiera di’ Boccaccio”. Per tutta la giornata, il mercato settimanale animerà il cuore del paese grazie alla collaborazione con Confesercenti, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di incontro, acquisto e convivialità nel pieno spirito natalizio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

