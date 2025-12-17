Unicoop Etruria, Fabiani: "Scongiurare scelte che danneggiano il lavoro"

Il consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, interviene sulla vertenza Unicoop Etruria, offrendo la sede della presidenza della Regione per un “confronto sul piano industriale"

“Chiediamo che si riapra un vero confronto con le organizzazioni sindacali: se le parti lo vorranno siamo pronti ad ospitare il confronto anche in sede istituzionale”. Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, interviene sulla vertenza Unicoop Etruria, offrendo la sede della presidenza della Regione per un “confronto sul piano industriale e quindi sulle prospettive di questa importante impresa cooperativa”.

Così nel giorno in cui Unicoop Etruria annuncia il percorso avviato con la seconda fase del piano industriale 2025-27 e un metodo improntato al dialogo con organizzazioni sindacali e istituzioni locali, alla vigilia dello sciopero annunciato dai sindacati per protestare contro il piano industriale. “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori”, continua Fabiani. “La loro preoccupazione è anche la nostra. Devono essere assolutamente scongiurate scelte che danneggiano il lavoro e la storia stessa del movimento cooperativo di cui quella realtà è parte importante”.

Fonte: Regione Toscana

