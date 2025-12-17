Unicoop Etruria, Fabiani: "Scongiurare scelte che danneggiano il lavoro"

“Chiediamo che si riapra un vero confronto con le organizzazioni sindacali: se le parti lo vorranno siamo pronti ad ospitare il confronto anche in sede istituzionale”. Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, interviene sulla vertenza Unicoop Etruria, offrendo la sede della presidenza della Regione per un “confronto sul piano industriale e quindi sulle prospettive di questa importante impresa cooperativa”.

Così nel giorno in cui Unicoop Etruria annuncia il percorso avviato con la seconda fase del piano industriale 2025-27 e un metodo improntato al dialogo con organizzazioni sindacali e istituzioni locali, alla vigilia dello sciopero annunciato dai sindacati per protestare contro il piano industriale. “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori”, continua Fabiani. “La loro preoccupazione è anche la nostra. Devono essere assolutamente scongiurate scelte che danneggiano il lavoro e la storia stessa del movimento cooperativo di cui quella realtà è parte importante”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate