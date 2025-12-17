Var, ecco il piano strategico di sostenibilità: subito investimenti di 210mila euro

Si articola su cinque pilastri il piano strategico triennale per la crescita sostenibile di Var Group, Digital Integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, che aggiunge alle risorse già allocate ulteriori investimenti per 210 mila euro per il primo anno.

Al centro dello sviluppo sostenibile dell’azienda, 26 progetti, 15 già avviati, alcuni dei quali pluriennali, rendicontati nel bilancio di Sostenibilità 2025 (disponibile sul sito al link https://www.vargroup.com/it-IT/Sustainability_2025 ), che riguardano, fino al 2028, innovazione, persone, etica, collaborazione con partner e aziende fornitrici e impatto sulle comunità.

Passione per l’innovazione: creare cultura e progettare nuove soluzioni attraverso la tecnologia

Var Group metterà in campo iniziative concrete per favorire comportamenti sostenibili attraverso la tecnologia come ad esempio:

ESG gamification per creare cultura e rituali, verificare la percezione di benessere e inclusione in azienda e incentivare scelte responsabili da parte delle persone, migliorando il benessere individuale e contribuendo al miglioramento dei KPI ESG in modo divertente e motivante.

Hackathon della Sostenibilità, maratona di innovazione inserita nell’evento di punta Zing in cui team multidisciplinari collaborano per sviluppare soluzioni concrete e scalabili per affrontare le sfide ESG in azienda.

Persone: aumentare il benessere percepito in azienda

Continua l’impegno nei confronti delle oltre 4200 persone che lavorano in Var Group attraverso sia l’erogazione di percorsi di formazione (73.182 ore di formazione erogata con 17,5 ore di formazione medie per ogni risorsa) sia con sistemi di welfare e miglioramento del benessere. Rientra nel piano strategico, ad esempio, un progetto di misurazione del benessere aziendale e dell’employer branding attraverso l’identificazione di una metodologia e di strumenti per la definizione sempre più puntuale dei KPI da valutare. Entro l’anno solare 2026 verrà effettuata la prima misurazione secondo il nuovo approccio. Inoltre, per favorire la crescita delle persone, verranno potenziate attività di Wellbeing e Growth partendo dall’Italia e con la prospettiva di estenderle alle country estere. Vanno in questa direzione anche le iniziative di Benessere Digitale con l’introduzione di tools di monitoraggio degli strumenti di collaboration per promuovere una cultura del lavoro più sana.

Var Group si è inoltre impegnata nella nomina e nella formazione di un Disability Manager e nell’incremento del 6% dell’inserimento di persone appartenenti alle categorie protette, facilitando l’accesso attraverso percorsi di formazione dedicati e strumenti tecnologici ad hoc. L’azienda ha anche promosso un percorso sul Disability Management in collaborazione con Fondazione ASPHI, con l’obiettivo di costruire relazioni significative con la disabilità, sia visibile sia invisibile e sta progettando una piattaforma aziendale (app e intranet) per condividere passaggi in auto e il trasporto di oggetti tra le sedi del Gruppo. Faciliterà l’introduzione della doggy bag aziendale durante buffet ed eventi aziendali per ridurre gli sprechi alimentari perché la sostenibilità sia sempre azione concreta.

Integrità e sostenibilità: promuovere etica e rispetto per l'ambiente

Var Group si impegna a minimizzare l’impatto ambientale dei viaggi internazionali e a ridurre le emissioni del commuting continuando la sostituzione graduale dell’attuale parco auto con 10 autovetture endotermiche all’anno fino al 2028. In questo ambito, verrà sviluppata anche una piattaforma di car pooling per condividere passaggi in auto e trasporto di oggetti e materiali tra le sedi del gruppo, riducendo così la carbon footprint grazie all’ottimizzazione degli spostamenti. Con l’obiettivo di promuovere scelte più consapevoli, l’iniziativa Salvo eviterà gli sprechi alimentari in occasione di riunioni ed eventi, prevedendo l’introduzione di doggy bag aziendali per trasformare la sostenibilità in un’azione sempre concreta e condivisa.

Collaborazione e fiducia: creare una community di persone e aziende con cui generare impatto

L’attenzione verso una gestione sostenibile della filiera si riflette anche nelle pratiche di approvvigionamento, che vedono Var Group rivolgersi esclusivamente ad aziende fornitrici che rispettano elevati standard. I partner devono garantire che lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi, dagli estratti minerali fino ai componenti hardware come PC e smartphone, siano minimizzati gli impatti ambientali e rispettati i diritti umani e dei lavoratori e delle lavoratrici. In dettaglio, Var Group richiede alle aziende fornitrici di aderire a principi di etica, sicurezza e responsabilità sociale, sottoscrivendo un Codice di Condotta specifico durante l’accreditamento all’albo fornitori. Var Group ha aderito al progetto “Includere per crescere” promosso dal Consorzio Elis nell’ambito del quale, nel fiscal year 2026 si è impegnata a sviluppare la collaborazione con almeno due aziende impact.

Responsabilità e impegno sociale: promuovere l’impatto sulle comunità locale

Sono oltre 30 le iniziative realizzate in Italia, Spagna e Svizzera per un valore superiore ai 450.000 € in sostegno di organizzazioni in campo medico sanitario (ASEOP, Istituto Oncologico Marchigiano, AIL, Croce Rossa italiana e Vidas), per la promozione del benessere sociale, scolastica educativa e alimentare (AID4MADA, Aleimar, Associazione Alessia, ATED, Protezione Civile di Camerata Picena e VIP Viviamo in Positivo Treviso). Nel Piano è inclusa l’iniziativa Talent has no limits, volta a favorire lo sviluppo del talento tecnologico e la Diversity, Equity &Inclusion con una particolare attenzione al talento femminile nelle carriere STEM e nello sport. Nata nella country spagnola dove Var Group ha già stretto varie collaborazione come, ad esempio, quella con la Federazione Reale Spagnola di Pallamano (RFEBM). Nei prossimi anni Var Group confermerà le iniziative spagnole e si impegnerà nello sviluppo delle partnership sul territorio italiano, con l’obiettivo nel fiscal year 2027 di consolidare l’iniziativa in Italia e replicarla nelle altre country estere.

Inoltre, Var Group ha incluso nel Piano lo sviluppo di iniziative congiunte con enti e organizzazioni sul territorio che saranno affiancate da campagne di informazione e sensibilizzazione interne per favorire il volontariato aziendale.

“Il piano strategico di sostenibilità rappresenta un impegno concreto, pluriennale e strategico per Var Group – ha commentato Francesca Moriani, CEO dell’azienda. “Il nostro impegno in questo ambito è costruito in continuità con l’evoluzione organizzativa verso il modello di Open Platform Organization e ci permette di dare concretezza ai valori che ispirano l’azienda, in una logica di impatto olistico su persone, ambiente, società”

“Il Piano Strategico Triennale rappresenta una scelta di governance consapevole: un modo di guidare l’azienda che mette al centro responsabilità, visione e coerenza. È un percorso costruito insieme, grazie al contributo di gruppi di lavoro trasversali e all’ingaggio delle funzioni strategiche di Var Group, che hanno portato nel piano non solo competenze, ma valori, energia e senso di appartenenza. È da questa anima collettiva che nasce la nostra idea di sostenibilità come leva di innovazione, trasformazione e creazione di prosperità sostenibile nel tempo.” Ha dichiarato Francesca Tomassetti, Sustainability Strategist Var Group.

