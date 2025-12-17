Violenza sessuale e atti persecutori su una 14enne, arrestato a Calenzano

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni di Calenzano, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di una 14enne. In questi giorni il Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone insieme ai militari dello stesso reparto di Firenze hanno dato esecuzione a Calenzano all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini il 52enne si sarebbe reso responsabile di almeno tre episodi di violenza, tra agosto 2024 e maggio 2025, ai danni della giovanissima. Il primo si sarebbe verificato durante una vacanza, nella quale la ragazza si trovava insieme alla famiglia in provincia di Crotone, gli altri due a Calenzano. L'uomo è inoltre ritenuto responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, tra 2024 e settembre 2025.