Violenze fisiche e psicologiche sulla moglie, arrestato 37enne nel Cuoio

Un uomo straniero di 37 anni è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia a Castelfranco di Sotto (Pisa). Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Pisa – ufficio Gip, è stato eseguito nella serata del 15 dicembre dai Carabinieri della Stazione locale.

L’intervento è scaturito da accertamenti svolti d’iniziativa e su delega dell’Autorità giudiziaria, avviati dopo la segnalazione della moglie convivente. Sebbene la donna non abbia formalizzato una denuncia, le dichiarazioni rese avrebbero evidenziato reiterati episodi di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’uomo.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno portato all’adozione della misura restrittiva. Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 37enne è stato condotto alla Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.