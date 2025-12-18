Agricoltura, spostata al 30 gennaio 2026 la scadenza del bando per investimenti irrigui

Le imprese agricole avranno tempo fino al prossimo 30 gennaio 2026 per presentare domande di accesso ai contributi per investimenti in impianti irrigui, bacini e stoccaggio acqua. Il bando ha una dotazione finanziaria di 17,3 milioni di euro.

Il bando concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli in possesso della Qualifica di imprenditore Agricolo Professionale e/o di Coltivatore Diretto che intendono realizzare investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione del loro utilizzo nell’azienda beneficiaria. Previste premialità per le aziende operanti nei territori della cosiddetta ‘Toscana diffusa’ o nelle isole.

Tipi di interventi oggetto del sostegno:

realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate;

miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti esistenti che possono comportare un’estensione delle superfici irrigate;

creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

L’intensità del sostegno va dal 65% (contribuzione di base) all’80% per i giovani agricoltori e fino all’85% per le piccole aziende agricole in aree specifiche. L’importo del contributo concesso per singola domanda non può superare i 350 mila euro. E’ inoltre previsto un massimale di contributo di 1 milione di euro erogabile a ciascun beneficiario per la durata dell’intero periodo di programmazione con riferimento all’intervento SRD01 (https://www.regione.toscana.it/-/investimenti-produttivi-agricoli-per-la-competitivit%C3%A0-delle-aziende-agricole-srd01).

