All'ospedale dell'Annunziata torna l’Albero di Natale Musicale: Sabato 20 il Coro composto da sanitari

Anche quest’anno l’Ospedale Santa Maria Annunziata rinnova il suo appuntamento con un Natale capace di parlare al cuore di chi vive quotidianamente lo spazio ospedaliero: pazienti, operatori sanitari, caregiver e visitatori.

Dopo l’Albero dei Volti e l’Albero Cinematografico, prende vita un nuovo progetto simbolico e partecipato: l’Albero di Natale Musicale. Un’iniziativa che unisce emozioni, ricordi e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

L’albero si illumina grazie al contributo personale di tutti coloro che, passando, sono invitati a lasciare un biglietto con il titolo della propria canzone del cuore, accompagnata da una dedica speciale. Ogni messaggio diventa così una “nota”, parte di una melodia collettiva, dando forma a una playlist natalizia ospedaliera unica e condivisa.

Sabato 20 le canzoni più richieste prenderanno vita grazie a un Coro composto da sanitari e da chi vorrà unirsi, che interpreterà dal vivo i brani raccolti. L'appuntamento aperto a tutti è alle 11.30 nell'atrio del Nuovo Ingresso dell'Annunziata. Il coro sarà diretto dal Maestro Filippo Martelli, sotto la cui guida la musica diventerà strumento di vicinanza, conforto e umanità.

Un momento di calore, memoria e partecipazione che conferma l’impegno dell’Ospedale Santa Maria Annunziata nel promuovere iniziative capaci di rendere l’esperienza ospedaliera più accogliente e profondamente umana, ovvero un’occasione di forte empatia che, in questo caso specifico, potrebbe rintracciare la sua sintesi in “Natale in ospedale: tutta un’altra musica!”.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

