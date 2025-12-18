Capodanno a Pisa: concerto gratuito di Alfa, spettacolo pirotecnico e dj set

Pisa si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con una serata di musica, luci e spettacolo nel cuore della città. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 22, piazza dei Cavalieri (ingresso dalle ore 21.00) ospiterà il concerto gratuito di Alfa, uno degli artisti più amati della scena musicale italiana, che proporrà i suoi grandi successi in un live pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. A Mezzanotte, i festeggiamenti continueranno sui Lungarni con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e accompagnerà il brindisi per l’arrivo del 2026. La serata proseguirà poi nuovamente in piazza dei Cavalieri con il dj set di Demetra & Bianca, il duo femminile che anima la scena elettronica italiana con performance energiche e coinvolgenti.

Il programma degli appuntamenti è stato presentato questa mattina, giovedì 18 dicembre, nella Sala Stampa di Palazzo Gambacorti dal Sindaco di Pisa Michele Conti, dal Presidente del CdA di Pisamo Alberto Giovannelli e dal direttore artistico di Pisamo Tommaso Casigliani.

«Il protagonista del Capodanno a Pisa – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – sarà un artista giovane, autentico, capace di emozionare e far cantare insieme intere generazioni. Alfa, una delle voci più ascoltate in Italia, sarà in piazza dei Cavalieri per un concerto gratuito, che permetterà a tutti di brindare al nuovo anno, in un evento pensato soprattutto per i giovani e per una città che vuole guardare avanti. Già alla fine di ottobre abbiamo annunciato la sua presenza, anticipando i tempi rispetto al passato, proprio per dare alle attività commerciali e ai turisti la possibilità di organizzarsi al meglio. Come noto abbiamo deciso di affidare l’organizzazione degli eventi a Pisamo, con un’impronta manageriale chiara e l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il turismo, e i primi frutti si stanno già vedendo. La volontà è quella di offrire iniziative di qualità che possano attrarre visitatori e rafforzare la vocazione di Pisa come meta culturale e di intrattenimento».

«Questo approccio – prosegue Conti – consente di programmare le iniziative con anticipo, come sta avvenendo per il Pisa Summer Knights, anticipato da settembre a luglio e già con nomi importanti della musica e molti biglietti venduti. La volontà è offrire eventi di qualità che possano attrarre visitatori e rafforzare la vocazione di Pisa come meta culturale e di intrattenimento».

«È la prima volta che Pisamo, nell’ambito dell’ampliamento delle sue funzioni conferitegli dal Comune di Pisa e che prevedono adesso anche l’organizzazione degli eventi e degli spettacoli, si trova ad organizzare anche il consueto appuntamento di fine anno in Piazza dei Cavalieri - afferma il Presidente del CdA di Pisa Alberto Giovannelli. Sarà un ulteriore banco di prova per la nostra società dopo i più che convincenti risultati per i concerti e gli eventi della scorsa stagione estiva. Quello della sera di Capodanno è un evento molto importante e significativo per la città, perché offrire gratuitamente uno spettacolo di così grande rilievo per i nostri cittadini e per gli ospiti e turisti presenti nel nostro capoluogo. Il fatto che il Comune abbia affidato a Pisamo l’organizzazione dello spettacolo ci riempie di soddisfazione, perché è prova di grande fiducia nei confronti dell’azienda ed al tempo stesso ci responsabilizza ancor di più per la responsabilità che comunque con orgoglio ci troviamo ad affrontare. Crediamo che proprio aver raggiunto l’accordo con Alfa rappresenti la miglior risposta che potevamo offrire al Comune ed alla città; infatti Alfa rappresenta un giovane artista in piena crescita, negli ultimi mesi ha registrato sold out in tutte le piazze che ha frequentato e proprio in questi giorni è in uscita un suo ultimo album e dunque il concerto di Capodanno costituirà anche per lui occasione di maggior stimolo perché sarà una prima vetrina dell’album appena uscito. Devo dire grazie per questo risultato alla Direzione Artistica nella persona di Tommaso Casigliani e a tutto il personale di Pisamo che con l’efficienza e la disponibilità che li contraddistinguono hanno reso possibile questo prestigioso risultato. In conclusione ci tengo a dare a tutti appuntamento in piazza dei Cavalieri per festeggiare insieme la chiusura del 2025 e l’arrivo del nuovo anno».

«Stiamo lavorando con grande impegno per elevare il livello dei nostri eventi – ha dichiarato il direttore artistico di Pisamo, Tommaso Casigliani – e riuscire a offrire alla città un concerto gratuito di un artista così importante come Alfa ci riempie di orgoglio. Si tratta di un giovane cantautore già affermato, capace di trasmettere con la sua musica un messaggio positivo. La sua esibizione sarà preceduta dal gruppo pisano Marylin, di cui ci tengo a sottolineare la grande bravura. Il programma prevede inoltre il vocalist Lorenzo Della Volpe con DJ Shake, prima del gran finale della serata affidato a Demetria e Bianca, due giovani DJ davvero straordinarie».

Alfa (all’anagrafe Andrea De Filippi) è uno dei più influenti cantautori italiani della sua generazione, nato a Genova nel 2000. Con uno stile che fonde pop, indie e sonorità urban, ha conquistato il pubblico con brani di successo come Cin Cin, Bellissimissima, Vai! e Il filo rosso, quest’ultimo arrivato in vetta alle classifiche italiane.

La sua musica ha raggiunto cifre impressionanti sulle piattaforme di streaming, con oltre 900 milioni di riproduzioni globali e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove conta oltre 2,7 milioni di ascoltatori attivi. Su TikTok ha superato 1,2 milioni di follower, mentre il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione di fan, a conferma del forte legame con il pubblico giovane e digitale. Alfa ha ottenuto numerose certificazioni FIMI (oro, platino e multiplatino) per i suoi singoli e album, e la sua presenza continua a consolidarsi nel panorama musicale nazionale grazie a tour sold‑out, partecipazioni a importanti festival e riconoscimenti dalla critica.

Demetra & Bianca sono un duo italiano di DJ e produttrici musicali, attive sulla scena elettronica da oltre dieci anni. Il loro stile fonde sonorità elettroniche, techno e influenze globali, conquistando club, festival e serate di rilievo in tutta Italia. Oltre ai DJ set, il duo ha realizzato produzioni originali, tra cui singoli apprezzati dalla critica e dal pubblico, consolidando la loro reputazione come una delle realtà più dinamiche e innovative della musica elettronica nazionale. La loro presenza in console unisce energia, creatività e capacità di coinvolgere il pubblico, rendendo ogni performance un’esperienza unica.

