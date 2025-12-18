Confesercenti Pontedera omaggia la Rsa Leoncini: "Solida realtà del nostro territorio"

Confesercenti Pontedera ha voluto rinnovare anche quest’anno il proprio impegno verso il territorio omaggiando la RSA Leoncini di Pontedera con una donazione di materiale per il mantenimento della mobilità di base, accompagnata da un momento di incontro e di auguri rivolti agli anziani ospiti della struttura.

All’iniziativa era presente anche Alessandro Puccinelli, Assessore al Commercio del Comune di Pontedera, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni alle realtà socio-assistenziali del territorio. «Siamo felici, come ogni anno, di poter aiutare con un piccolo pensiero le nostre realtà territoriali che ogni giorno si impegnano con dedizione e professionalità – dichiarano i dirigenti dell’associazione Claudio Del Sarto, Valentina Aurilio e Futura Cavallini –. La RSA Leoncini rappresenta una solida realtà del nostro territorio, che svolge un lavoro prezioso e di grande valore umano. Come associazione di categoria, attraverso i nostri associati, abbiamo voluto omaggiarla e portare un segno concreto di vicinanza». Un gesto semplice ma sentito, che conferma l’attenzione di Confesercenti Pontedera verso il sociale e verso tutte quelle strutture che, con passione e competenza, si prendono cura delle persone più fragili della comunità.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio