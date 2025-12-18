Droga pronta per lo spaccio, arrestato 20enne a Terricciola

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Terricciola per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio della Compagnia di San Miniato.

L’intervento è scattato nelle prime ore della notte, intorno all’una, quando una pattuglia dell’Arma ha fermato un’autovettura in transito nel comune di Terricciola. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i militari ad approfondire i controlli, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti 77 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione, oltre a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura della sostanza.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura che coordina le indagini.