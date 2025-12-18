Ecco 10 telecamere per la Vela d'Avane. Torrini: "Risposta giusta dopo le segnalazioni"

Arrivano le telecamere alla Vela d'Avane. La videosorveglianza sarà presente nella grande area pubblica intitolata a Margherita Hack dopo le segnalazioni ricevute di accessi impropri e dopo l'incendio ai magazzini di Re.So che hanno causato danni importanti alla struttura e alle derrate alimentari nello scorso giugno.

Nel piazzale esterno saranno inserite 10 telecamere che controlleranno il perimetro totale dell'intera area. Il costo preventivato è di 30.744 euro e i lavori sono stati affidati alla BDS spa con sede a Firenze. I lavori dovranno essere compiuti entro 45 giorni come stabilito dagli atti approvati.

Le immagini di videosorveglianza rimangono sotto il controllo della centrale della Polizia di Stato, della centrale dei Carabinieri stazione di Empoli e della centrale operativa del Comando della Polizia Municipale di Empoli.

A oggi sono 210 le telecamere in azione nel Comune di Empoli, a cui si andranno a sommare le 10 della Vela d'Avane e le 26 finanziate per il centro con il bando interministeriale

LE DICHIARAZIONI - Così ha commentato l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini: "Ci è sembrato necessario e corretto dare una risposta alle associazioni presenti da anni con il loro impegno verso la comunità di Empoli e che da tempo segnalavano accessi impropri nella struttura e anche atti vandalici, soprattutto dopo l'incendio che è avvenuto nei magazzini di Re.So. Abbiamo già provveduto nel mese scorso ad aumentare la luminosità nel parcheggio attiguo alla Vela Margherita Hack. Con queste 10 telecamere vogliamo dire alle volontarie e ai volontari che il loro impegno deve essere supportato e non ostacolato. Ringrazio i nostri uffici e le forze dell'ordine che monitorano ogni giorno il territorio comunale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate