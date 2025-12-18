Emma Marrone in concerto in piazza dei Cavalieri a Pisa

C'è un nuovo concerto per Emma Marrone in Toscana. Tappa il 18 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri per il Pisa Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell'ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Le prevendite dei biglietti per Pisa saranno su Ticketone da domani (19 dicembre) alle ore 14.00.