Emma Villas Codyeco Lupi Siena, sabato in casa arriva Porto Viro

Continua la preparazione in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena. La squadra giocherà in casa al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno sabato 20 dicembre contro Porto Viro, con l’orario d’inizio previsto per le 17:00 (diretta DAZN).

Sono due gli ex dell’incontro, entrambi in forza a Porto Viro. L’opposto Giulio Pinali ha vestito la maglia di Siena durante la stagione 2022/2023, mentre nello stesso anno il libero emiliano Davide Morgese ha difeso i colori di Santa Croce. La classifica, in questo momento, vede Porto Viro in dodicesima posizione a nove punti come Taranto. I toscani invece occupano la nona piazza a tredici punti, appena fuori dalla zona playoff (Catania, la prima squadra in zona playoff, è attualmente a quattordici punti).

Durante l’ultimo incontro i veneti hanno giocato tra le mura amiche riportando una netta vittoria per 3-0 contro Taranto. Tra i migliori in campo l’opposto Pinali con 12 punti e il giovane schiacciatore Magliano (classe 2005) con 11 punti. Da un punto di vista collettivo la squadra ha registrato un 59% in attacco e solo il primo set chiuso ai vantaggi 26-24 (il secondo e terzo set chiusi rispettivamente 25-22 e 25-21). In trasferta il sodalizio toscano ha perso 3-1 contro la neopromossa Rinascita Lagonegro. In campo si sono distinti lo schiacciatore Luigi Randazzo con 20 punti e il centrale Marco Bragatto (che ha giocato al posto dell’indisponibile Federico Compagnoni) con 13 punti e 4 muri.

Nelle statistiche individuali in campionato l’opposto di Porto Viro Pinali è attualmente terzo per punti fatti con 193 punti. Nella stessa classifica Luigi Randazzo e Gabriele Nelli occupano rispettivamente la sesta e settima posizione, con rispettivamente 174 e 168 punti. L’opposto biancorossoblu Nelli al momento occupa la terza posizione per battute vincenti con 25 ace; sempre Nelli occupa la prima posizione nella statistica Schiacciatore/Opposto, l’omologo Pinali si trova in settima posizione. A muro il centrale Victorio Ceban occupa ancora la prima posizione con 37 muri vincenti (0,95 muri vincenti/set).

L’allenatore di Porto Viro Matteo Bologna (subentrato a Daniele Moretti ad inizio novembre) si affiderà all’esperienza di Pinali nel ruolo di opposto, mentre la cabina di regia sarà gestita da Nicola Zonta (reduce da due anni in SuperLega con la maglia di Allianz Milano). A rete ci sarà Alex Erati, che vanta una lunga esperienza in serie A2 e una parentesi in SuperLega con Ravenna.

La sfida tra le due compagini sarà fondamentale per entrambe. I toscani devono rientrare in zona playoff, al momento un punto li separa da Catania. I veneti, d’altra parte, sono a caccia di punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione.

Sabato 20 dicembre la biglietteria del PalaParenti aprirà alle 15:00. Il biglietto intero avrà il costo di 12€, il ridotto costerà invece 7€. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1€.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa

