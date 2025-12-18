Firenze, uomo minaccia di darsi fuoco in piazza Poggi: salvato dai carabinieri

Momenti di paura e tensione questo pomeriggio a Firenze, dove un uomo ha minacciato di compiere un gesto estremo utilizzando una bottiglia contenente benzina. L’episodio si è verificato in piazza Poggi intorno alle 14, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari del 118.

Dopo un lungo dialogo con le forze dell’ordine, il 48enne è stato convinto ad abbandonare la bottiglia e a rinunciare ai suoi intenti. È stato quindi accompagnato all’ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti e assistenza medica.

Sono in corso verifiche per chiarire le motivazioni che hanno portato al gesto.

Niccolò Banchi

