Fumetti, giochi e cosplay a Empoli: nel weekend c'è Ludicomix Christmas edition

In occasione della sua ventesima edizione, Ludicomix arriva con una Christmas Edition speciale il 20 e 21 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 19:30, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura pop e nerd durante il periodo natalizio. L’evento si inserisce nel calendario di Empoli Città del Natale, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento della città.

La Christmas Edition di Ludicomix propone un’esperienza ricca e coinvolgente. Arte Pop e Fumetti: spazi dedicati all’illustrazione, alle novità editoriali e agli incontri con autori; Area Ludica: giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi retro, per momenti di svago e socialità; Cultura Nerd: cosplay, gadget, collezionismo e tutto l’universo della passione pop.

Un weekend di divertimento e creatività, pensato per un pubblico trasversale, capace di unire generazioni diverse all’insegna del gioco, dell’immaginazione e della condivisione. "Siamo entusiasti di accogliere la ventesima edizione di Ludicomix all’interno di Empoli Città del Natale – dichiara Eros Condelli, ideatore e organizzatore della manifestazione –. Questa Christmas Edition rappresenta un valore aggiunto per il programma natalizio: un evento che parla a pubblici diversi, valorizza la creatività e contribuisce a rendere Empoli una città viva, attrattiva e ricca di proposte durante le festività."

Ludicomix si inserisce nel più ampio progetto “Natale in Toscana” – Edizione 2025, il più grande itinerario natalizio diffuso d’Italia, ideato e organizzato da Eros Condelli, che coinvolge otto città toscane: Empoli, Grosseto, Poggibonsi, Castel Fiorentino, Sesto Fiorentino, Terricciola, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino.

Avviato il 15 novembre 2025, il progetto ha già registrato numeri da record in tutte le tappe e proseguirà fino all’11 gennaio 2026, confermando Empoli come città capofila di un percorso che unisce tradizione, eventi e creatività. Il 20 e 21 dicembre, Ludicomix ne rappresenta uno dei momenti di maggiore richiamo.

Biglietti e accesso. Il biglietto per accedere al Palazzo delle Esposizioni è incluso nei pacchetti di Empoli Città del Natale. In alternativa, è possibile acquistare il solo biglietto per Ludicomix al prezzo di € 5,00 (più diritti), sia in prevendita sia in loco presso le biglietterie della manifestazione. L’ingresso è gratuito per disabili (con un accompagnatore) e bambini sotto i 100 cm. Le biglietterie saranno aperte dalle 10:30 alle 19:30 (orario continuato).

