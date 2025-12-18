Inseguimento in Fi-Pi-Li a Montopoli Valdarno: carabinieri fermano un’auto, il video diventa virale

Si trattava di un falso allarme: i due occupanti, con piccoli precedenti ma non collegati ad accertamenti in corso dell’Arma, sono stati rilasciati dopo il solo verbale per il controllo stradale

È diventato virale sui social un breve inseguimento avvenuto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi di Montopoli Valdarno, che ha visto coinvolti i carabinieri e un’automobile in transito.

Secondo quanto ricostruito, i militari avevano intimato l’alt al veicolo, ma gli occupanti non si sono fermati subito, cercando di proseguire tra il traffico dei pendolari. L’intervento combinato dei carabinieri su auto civetta e dei colleghi del Norm di Empoli ha permesso di bloccare la vettura e identificare le persone a bordo.

Dalle prime verifiche, si tratterebbe di un falso allarme: i due occupanti, con piccoli precedenti ma non collegati ad altri accertamenti in corso, sono stati rilasciati dopo la contestazione del solo verbale per il controllo stradale.

La scena, ripresa dai pendolari in transito, è stata condivisa rapidamente in numerose chat e gruppi social, contribuendo alla diffusione del video.

