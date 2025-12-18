Investito un gregge di pecore sui binari tra San Miniato e Fucecchio

Cronaca San Miniato
(foto gonews.it)

Una brutta vicenda è accaduta verso le 15 di oggi, giovedì 18 dicembre, tra San Miniato e Fucecchio. Un gregge di pecore è finito sui binari ed è stato colpito da un regionale diretto verso Pisa.

Si contano almeno dieci pecore decedute, prese in pieno dal treno che si è fermato poco dopo. Non è ancora chiaro perché si trovassero in quella zona, che è sì in campagna ma vicino al centro abitato.

Il pastore e alcuni passanti hanno provveduto a rimuovere le carcasse degli animali uccisi dal passaggio del treno. Il convoglio è rimasto fermo per molti minuti e la circolazione da e verso Pisa in quel tratto ha subito e sta subendo rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

