La SdS Alta Val d’Elsa rilancia il progetto che favorisce l’inclusione sociale

Attualità Poggibonsi
Continua con grande slancio il progetto A.l.l. Inclusive 2024-2027 della Società della Salute Alta Val d’Elsa, che prevede percorsi di orientamento e di tirocinio rivolti a giovani persone con disabilità, vittime di violenza, richiedenti asilo e altri soggetti vulnerabili.

I destinatari sono utenti disoccupati e/o inoccupati in carico ai servizi sociali o candidati dal Centro per l’Impiego e l’obiettivo è quello di favorire l’inclusione sociale e rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mondo del lavoro, favorendo la socializzazione e l’inclusione di persone fragili.

A.l.l. Inclusive che si concluderà il 18 dicembre 2027, prevede una progettazione personalizzata, attività di orientamento al lavoro e tirocini con tutoraggio presso aziende pubbliche e private della Valdelsa, cooperative o associazioni. Sono inoltre previsti corsi di Formazione sulla sicurezza sui posti di lavoro e Haccp. Altra attività possibili sono quelle di laboratori pre-tirocinio e sostegno all’autonomia abitativa con un contributo per il pagamento degli affitti.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est

