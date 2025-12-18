L'Use Basket piange lo storico tifoso Piero Nencioni: "Mancherà a tutti noi"

La grande famiglia biancorossa è in lutto. È scomparso Piero Nencioni, persona legatissima all’Use che ormai da tantissimi anni è una presenza costante al palazzetto al pari del figlio Andrea e del nipote Tommaso che fa parte dello staff delle nostre giovanili. "Ho ricordi di Piero sin dagli anni ’70 – dice il Ds biancorosso, Simone Gelli – quando facevo le giovanili lo vedevo spesso con Ademaro al palazzetto. È stato con noi in tutti i momenti belli della prima squadra, come la vittoria della C2 e poi la scalata in serie B fino alla vittoria della Coppa Italia, era presente a molti allenamenti delle giovanili. Ricordo che, quando salimmo in C1, si presentò nello spogliatoio con una foto e ci chiese di firmarla. Una passione che lo ha sempre fatto stare vicino alla squadra come nei playoff di due anni fa quando, nella trasferta di Quarrata, era in tribuna per seguire la sua Use. Lui aveva sempre una parola di incoraggiamento per tutti noi, in questi anni non l’ho mai sentito fare una critica a nessuno. Chi ha avuto Piero come tifoso ed amico ha avuto sicuramente una grande fortuna. Mancherà a tutti noi". Alla famiglia un forte abbraccio e le condoglianze da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa