Maxi sequestro di prodotti non sicuri nel Grossetano: ritirati oltre 150mila articoli

Maxi operazione della Guardia di finanza a tutela dei consumatori nel Grossetano. Nei giorni scorsi, i militari del Comando provinciale di Grosseto hanno sequestrato oltre 150mila articoli non conformi e potenzialmente pericolosi, al termine di una serie di controlli effettuati in attività commerciali e mercati della provincia.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro circa 110mila prodotti, in gran parte articoli natalizi come addobbi e luminarie, ma anche giocattoli e bigiotteria – tra cui orecchini, piercing e collane – risultati privi dei requisiti previsti dal Codice del consumo. I prodotti erano carenti delle informazioni obbligatorie, spesso assenti o non riportate in lingua italiana, impedendo così ai consumatori di conoscere materiali, sostanze potenzialmente dannose, precauzioni d’uso e corretta destinazione del prodotto.

L’operazione, condotta dal Gruppo di Grosseto e dalle Compagnie di Follonica e Orbetello, rientra in un più ampio dispositivo di controllo che aveva già portato, nel novembre scorso, al sequestro di altri 45mila articoli. La merce, in larga parte priva anche della regolare marcatura CE, se immessa sul mercato avrebbe garantito incassi stimati in circa 300mila euro.

I titolari dei nove esercizi commerciali controllati sono stati segnalati alla Camera di commercio per l’applicazione di sanzioni amministrative. L’attività conferma l’impegno della Guardia di finanza nel contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza.

