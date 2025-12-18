Mukki latte, la Fai-Cisl diventa il primo sindacato

La Fai-Cisl diventa il primo sindacato alla Mukki latte. E’ il risultato delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie svoltesi ieri alla Centrale del latte della Toscana.

Su 120 votanti la Fai-Cisl ha avuto 46 voti, contro i 41 della Flai-Cgil e i 33 della Uila-Uil, conquistando due seggi nella RSU. Il candidato più votato è stato Lorenzo De Caroli della Fai-Cisl, con 39 voti, rieletto per il terzo mandato; con lui entra nella rinnovata RSU per la Fai anche Filippo Focardi. Così la Fai può rappresentare entrambe le componenti della Rsu, poiché De Caroli è stato eletto tra gli impiegati e Focardi tra gli operai.

“Grande soddisfazione” da parte della Fai-Cisl Toscana, che parla di “straordinario risultato”. “Questo risultato – continua la Federazione Cisl che segue i lavoratori del settore agro-alimentare-ambientale - è il frutto di un lavoro collettivo, della presenza costante nei luoghi di lavoro e della capacità di rappresentare davvero tutti: operai e impiegati, senza distinzioni. L’elezione di due rappresentanti Fai rafforza in modo decisivo la voce dei lavoratori all’interno della RSU e pone le basi per una stagione di contrattazione forte, partecipata e concreta, orientata alla tutela dell’occupazione, alla sicurezza, alla qualità del lavoro e al rispetto delle persone. Fai-Cisl ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno accordato fiducia ai propri candidati e rivolge un augurio di buon lavoro a De Caroli e Focardi, certi che sapranno onorare il mandato ricevuto con impegno, competenza e passione sindacale.”

Commento soddisfatto anche da parte del segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi: “E’ un risultato che ci inorgoglisce – dice - e ci conferma quanto sia chiaro e necessario il percorso di responsabilità sociale che la Cisl ha intrapreso. Ringraziamo tutti i candidati che hanno consentito questo bellissimo risultato.”