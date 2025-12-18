Musica, mercatini e Presepe vivente: torna "Note di Natale" a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte si prepara a immergersi nell’incanto delle feste con la terza edizione di “Note di Natale”, l’atteso evento che celebra la magia del Natale attraverso musica, canti e coreografie natalizie. La manifestazione si terrà domenica 21 dicembre, dalle 11 alle 20, in Piazza della Vittoria.

L’appuntamento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e l'Associazione I Colori della Musica con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte, e la collaborazione di Amici della Chiocciola, Istituto Comprensivo G.Carducci, RCG Treccificio, Poker, Inglas, Nuovo Nicar Srl, Suolificio Maya e Conceria Davide Pacini.

“Si rinnova per la terza volta questo importante appuntamento” commenta il Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. “Sono molto soddisfatta di poter continuare con Note di Natale, una festa vincente che porta tanta gente e valorizza il Natale sia dal punto di vista religioso sia culturale. Ringrazio tutti i protagonisti coinvolti, l’unione fa la forza, lavorare in sinergia migliora le cose”.

Durante la giornata, grandi e piccoli potranno passeggiare tra mercatini di Natale, assaporare le specialità locali presso i punti ristoro e vivere il fascino del borgo che, a partire dalle 16.30, prenderà vita con il suggestivo Presepe Vivente organizzato dall’Associazione Amici della Chiocciola.

“È importante unire le forze con l’Amministrazione comunale per valorizzare il territorio, soprattutto durante il periodo natalizio, momento di doni e di acquisti” afferma il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli. “Il Natale porta gente non solo nel borgo, ma anche fuori, e la riqualificazione dei centri storici è fondamentale per combattere la desertificazione”.

Fondamentale il ruolo del tessuto commerciale come sottolineato dal Presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini: “Come CCN siamo la punta d’avanguardia di Confcommercio nel territorio. Collaboriamo costantemente per migliorare il tessuto commerciale coinvolgendo sia il centro storico sia le aree limitrofe”.

Ruolo importante anche per la terza edizione per l’Associazione I Colori della Musica, come spiega Eleonora Carli: “Sarà un momento magico a ridosso del Natale, con un programma ricco. Ci saranno canzoni natalizie, estratti da un musical, la nostra Elsa con voce soave, il Grinch dispettoso e Babbo Natale in persona, che accompagnerà i bambini alla visita del presepe. Il tutto per far vivere la magia del Natale in un borgo storico.” L'evento vedrà anche le esibizioni delle scuole di danza Espressioni Danza e Danza da Perla.

Novità dell’evento sarà appunto la collaborazione – con l’organizzazione del Presepe Vivente – dell’Associazione Amici della Chiocciola – come afferma il Presidente Stefano Leoni: “Vogliamo valorizzare il borgo medievale e il paese attraverso eventi durante l’anno. La collaborazione con il Comune e Confcommercio permette di integrare le attività, garantendo visibilità e sostenibilità alle iniziative locali, e contribuendo a riportare le persone a frequentare il paese.”

“La manifestazione sarà un evento memorabile grazie alla collaborazione con tutte le realtà coinvolte” spiega il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “È fondamentale far frequentare i luoghi, perché le attività commerciali crescono se ci sono persone. L’evento favorirà la visibilità del borgo, la socializzazione e la prospettiva di nuove aperture commerciali, coinvolgendo in particolare le famiglie.”

In caso di maltempo, l’evento sarà ospitato all’interno del Municipio e del Teatro Comunale, garantendo a tutti una giornata di festa senza interruzioni.

