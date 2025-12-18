Nasce la Fondazione Start Attractor: Università di Pisa, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino i soci costituenti

L’Università di Pisa, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino insieme danno vita alla Fondazione Start Attractor, un nuovo hub per l’innovazione che unisce imprese, startup e ricerca accademica.

Il 18 dicembre, presso il Rettorato dell’Università di Pisa, è stato firmato l’atto costitutivo della Fondazione Start Attractor, nuovo punto di riferimento dedicato all’open innovation, alla crescita di startup ad alto potenziale e alla riqualificazione delle competenze in ottica di transizione green e digitale.

Promossa dall’Università di Pisa insieme a Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino, l’iniziativa vede il sostegno di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Unione Industriale Pisana e CNA Pisa.

Start Attractor sarà il punto di accesso per le imprese che vogliono collaborare con l’Ateneo, attivando progetti di ricerca congiunta, programmi di formazione continua e riqualificazione del personale aziendale, iniziative di reclutamento di talenti e percorsi di sviluppo e adozione di nuove tecnologie. I servizi saranno aperti a tutte le realtà imprenditoriali, senza limitazioni: le startup coinvolte non dovranno necessariamente essere spin-off dell’Università di Pisa, ma potranno provenire da qualsiasi contesto, purché interessate a un percorso strutturato di innovazione e crescita.

Dopo la costituzione si è svolta la prima riunione del Consiglio di amministrazione per approvare il piano delle attività 2026-2028 e predisporre il bilancio preventivo.

Start Attractor opererà su tre direttrici principali: Open innovation, favorendo progetti di collaborazione tra imprese e gruppi di ricerca dell’Ateneo; Formazione continua e riqualificazione, per aggiornare competenze e ruoli del personale aziendale in ottica di trasformazione digitale e transizione verde; Venture building, con programmi di pre-incubazione, pre-accelerazione e accelerazione, fino a possibili investimenti in equity nelle startup più promettenti.

Tutte le attività saranno sviluppate con l’obiettivo di mettere in connessione mondo produttivo, ricercatori e istituzioni per favorire la competitività delle imprese e contribuire allo sviluppo del territorio.

I promotori della Fondazione e le organizzazioni locali prevedono un impegno triennale significativo di circa 2.3 milioni di euro equamente diviso tra componente pubblica e privata. A queste risorse si aggiungeranno i contributi e le commesse che la fondazione otterrà dalle imprese a partire dal 2026.

La sede principale della Fondazione sarà al Polo delle Benedettine dell’Ateneo mentre ulteriori spazi sul Lungarno Pacinotti – messi a disposizione da Banco Fiorentino – ospiteranno future attività. È prevista anche l’assunzione di personale dedicato: una struttura snella di quattro-cinque persone dedicata alla gestione dei progetti, al raccordo con l’Università di Pisa, le imprese fondatrici e gli altri soggetti del territorio, oltre che alle attività organizzative e amministrative.

Le dichiarazioni

Il Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi: “La nascita di Start Attractor è una scelta strategica per il nostro Ateneo: non si tratta di un singolo progetto, ma di una infrastruttura stabile con cui l’Università mette a disposizione del territorio competenze, idee e relazioni in una logica di partenariato pubblico–privato. Insieme ai fondatori e ai partner vogliamo consolidare il ruolo di Pisa come luogo in cui la ricerca di eccellenza, l’iniziativa imprenditoriale e le istituzioni lavorano fianco a fianco per costruire sviluppo di lungo periodo.”

Il Prorettore Vicario Giuseppe Iannaccone: “Start Attractor è uno strumento per fare in modo che l’Università partecipi in modo sempre più attivo alla crescita economica del Paese, interagendo in maniera strutturata con il tessuto imprenditoriale e supportando la trasformazione delle imprese verso modelli più innovativi e sostenibili.”

Il Prorettore alla Valorizzazione delle Conoscenze Corrado Priami: “Start Attractor mette a sistema imprese, startup e ricerca: le aziende innovano più in fretta, le startup crescono meglio e i gruppi di ricerca si misurano con le esigenze reali del Paese. È uno strumento stabile per sostenere la transizione green e digitale, attrarre talenti, riqualificare il personale e trasformare la conoscenza in crescita per il territorio.”

La Delegata alle Relazioni con le Imprese Chiara Galletti: “Start Attractor nasce per rafforzare e rendere più immediato il dialogo tra Università e imprese, creando uno spazio di tra bisogni, idee e competenze. Questa nuova realtà ci permetterà di co-progettare soluzioni innovative e accompagnare la crescita delle aziende, consolidando un rapporto di collaborazione che porta valore sia al territorio che alla nostra comunità accademica.”

Donato Antonio Todisco, Presidente di Todisco Group: “Start Attractor rappresenta il futuro; rappresenta condivisione di valori, in questo caso il valore del territorio quale fucina di talenti. Todisco Group crede fortemente in iniziative quali questa che dimostrano quanto sia essenziale condividere progetti per costruire nuove occasioni e lavorerà con entusiasmo affinché la sinergia tra Università e imprenditoria contribuisca efficacemente alla crescita dell’intero Paese grazie alle competenze del territorio.”

Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato di Sofidel: “Per le imprese è oggi fondamentale poter disporre di competenze capaci di tenere il passo con l’evoluzione della conoscenza e delle tecnologie. In quest’ottica, Start Attractor è un’opportunità importante per favorire e valorizzare la collaborazione fra mondo accademico e imprenditoriale. Una realtà che può supportare la capacità di innovazione e la competitività dei nostri territori”.

Davide Menetti, Direttore Generale Banco Fiorentino: “La nascita della Start Attractor rinforza la capacità del territorio toscano di mettere insieme le enormi potenzialità degli studi universitari con le competenze dei soggetti economici che ne faranno parte. Per il Banco Fiorentino è la conferma della vocazione territoriale con grande attenzione sia al presente che al futuro”

Il Presidente della Fondazione ISI, Valter Tamburini: "La Fondazione ISI partecipa a Start Attractor in coerenza con la propria missione di braccio operativo della Camera di Commercio sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Il contributo triennale da 10 mila euro è un segnale concreto di sostegno a un progetto di sistema che rafforza il trasferimento tecnologico, accompagna le imprese nei processi di trasformazione e mette a sistema competenze, ricerca e capitale umano del territorio.”

L’Ing. Luigi Doveri, Unione Industriale Pisana, con delega Start Up e attrazione investimenti: “La nascita di Start Attractor rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il legame tra sistema produttivo, università e innovazione. Come Unione Industriale Pisana crediamo fortemente nel valore di un’iniziativa capace di accompagnare le imprese nei processi di trasformazione tecnologica e sostenibile, favorendo al tempo stesso la crescita di nuove competenze e l’attrazione di talenti sul territorio. Sostenendo Start Attractor, l’Unione Industriale Pisana rafforza la collaborazione, attiva dal 2017, con l’Università di Pisa che negli anni ha portato a molte iniziative congiunte.”

Francesco Oppedisano, presidente territoriale di CNA Pisa: "Start Attractor è un’opportunità concreta per avvicinare innovazione, università e imprese. Come CNA Pisa crediamo che la collaborazione stabile tra mondo accademico, aziende e istituzioni sia essenziale per accompagnare le nostre PMI e aziende artigiane nella trasformazione digitale e sostenibile. Questo progetto crea un ecosistema che faciliterà formazione, sviluppo di nuove tecnologie e crescita competitiva e si traduce in un investimento strategico non solo per la provincia di Pisa ma anche per tutto il territorio regionale e questo andrà inevitabilmente a beneficio di tutto il sistema produttivo toscano. CNA Pisa lavora ormai da molti anni al fianco dell'ateneo pisano con l'obiettivo di rendere tutto il territorio più attrattivo per capitali e talenti".

Fonte: Università di Pisa

